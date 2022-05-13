«Побывать в Сереброполье – это как в детство вернуться»

Дом пожилых людей в Сереброполье является проектом Преображенской епархии. Это именно Дом для пожилых людей-католиков, общежитие единоверцев, где, кроме общих материальных забот, будут и общие духовые устремления, совместная духовная и молитвенная жизнь.



А само Сереброполье — это деревня в Азовском немецком национальном районе Омской области, в составе Пришибского сельского поселения.

12 мая обитателей Дома навестила команда помощников-волонтеров. Вот что сообщается об этом визите в паблике «Каритас Омск»:

«Побывать в Сереброполье – это как в детство вернуться, снова очутиться в теплом и уютном доме, где пахнет бабушкиной выпечкой, а в стаканах разлито парное молоко.

Там можно подержать на руках маленького козленка и буквально вчера родившегося поросенка, покормить цыплят или собрать из насеста еще теплые яйца.🐥

Сегодня часть нашего дружного коллектива отправилась в Дом пожилых людей в Сереброполье, но не просто в гости, а потрудиться. Вооружившись граблями и лопатами, сотрудники Каритас за пару часов превратили вспаханное поле в огород, засаженный картофелем.

Когда все работы были выполнены, бабушки еще долго не отпускали помощников, всё подливая им чай и рассказывая душевные истории прошлых лет.❤»

***

В настоящее время в Католическом Доме для пожилых верующих людей проживает пять человек, в нем имеются свободные места. Если у кого-то появится желание проживать в этом Доме, следует обратиться в Курию Преображенской епархии для заполнения заявки.

Почтовый адрес Курии: 630099 г. Новосибирск, ул. Горького, 100

Адрес электронной почты: secretary@cathnsk.ru

Телефоны для справок: +7 (383) 218-12-04, 218-14-30