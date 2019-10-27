По убеждению префекта Конгрегации по делам духовенства продвигать целибат в Амазонии можно и нужно

В интервью Радио Ватикана префект Конгрегации по делам духовенства кардинал Бениамино Стелла, который не понаслышке знаком с ситуацией в Амазонии, рассказал, что он думает о священническом целибате среди коренного населения и об «амазонском обряде», предложенном некоторыми Отцами Синода. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

«Священнический целибат нужно беречь, взращивать и прежде всего защищать посредством глубокой духовности, молитвенной жизни и единения с Господом», — убежден кардинал Стелла, который ранее служил в Апостольской нунциатуре в Колумбии и участвовал в Пятой конференции латиноамериканского епископата в Апаресиде. Иерарх считает, что идее священнического целибата противостоит современная культура, но не только: священники сталкиваются с различными искушениями, часто из-за травмирующего детского и юношеского опыта. Поэтому необходимо учитывать личную историю каждого кандидата, чтобы понять, существуют ли предпосылки для жизни в безбрачии, обладает ли кандидат достаточной уравновешенностью и зрелостью, в особенности аффективной: именно она позволяет делать правильный выбор в моменты искушений.

Как же могут себя защитить от соблазнов священники и семинаристы? «Они должны быть крепкими, твердыми, уравновешенными и благоразумными, — пояснил кардинал Стелла. – Но прежде всего мотивированными большой любовью к Евангелию и к Господу. В моменты испытаний священник должен быть способен сказать: ʺЯ избрал Господа и должен оставаться верным Емуʺ — как мы нередко читаем в житиях мучеников. В этом и заключается суть целибата». Однако голос мира сего всё чаще забывает об этом измерении – о понятии «навсегда»: «Навсегда – это великий призыв Церкви к своим священникам латинского обряда, к монашествующим, принесшим обеты, но также и к христианским супругам, ведь и они призваны к пожизненному обязательству в браке. Речь идет о призвании к верности Евангелию и Иисусу».

Каким же образом можно предложить идею целибата коренному населению Амазонии и возможно ли это вообще? «Первые миссионеры в Африке думали, что африканцы неспособны сделать выбор в пользу безбрачия как Божьего дара, — пояснил кардинал Стелла. – Тем не менее они сделали большую ставку на человеческую природу и на Божью благодать, и сегодня у нас есть африканское духовенство, живущее в безбрачии, есть прекрасный епископат. Разумеется, я не хочу быть идеалистом: существуют и теневые моменты, слабости, предательство. Но я не понимаю, почему в Амазонии нельзя предложить идею целибата. Думаю, что нам не хватило решимости, мы, как священники и пастыри, недостаточно усвоили позицию Церкви, утверждающей: Бог зовет и требует всецелой, окончательной отдачи». «Церковь в Амазонии должна говорить молодежи об этом глубоком и радикальном евангельском выборе, — считает префект Конгрегации по делам духовенства. – Она должна верить в воспитание, должна предоставить средства для того, чтобы идея целибата была принята, чтобы его защищали, берегли и чествовали. Мы всегда должны совершать акт веры в силу Святого Духа, Который укрепляет сердца и изменяет жизнь. Выбор мученичества, то есть повседневный выбор Церкви, — это также и выбор тех, кто посвящает себя Господу и ради Него следует обязательству безбрачия во всех его проявлениях, с большой внутренней радикальностью. Необходимо об этом говорить, предлагать это, мотивировать, не сомневаясь, что Бог может укрепить сердца, а также исцелить человеческую слабость».

Среди предложений, выдвинутых Отцами Синода, некоторые касались инкультурации богословия и литургии, в том числе посредством создания «амазонского обряда». Кардинал Бениамино Стелла подчеркивает, что «у индейских народов свои языки, своя история, культура, видение космоса. Я думаю, — сказал иерарх, — что всё это можно выразить в Литургии. Но следует учесть, что любой обряд выражает вековую историю, духовность, культуру, традицию. Предстоит пройти еще долгий путь. Я лично считаю, что нужно проявлять осторожность, хотя бы потому, что в Амазонии есть большое многообразие. Там десятки языков, сотни народностей: чем бы в конце концов стал этот ʺамазонский обрядʺ»? «Некоторые аспекты епископ после внимательного распознавания может ввести в обиход. Однако содержание должно быть наследием Вселенской Церкви, в особенности Римского обряда, и этим нельзя пренебрегать, это нельзя недооценивать. Ведь история постсоборного литургического беспорядка, если это можно так назвать, многому нас учит. Многочисленные вольности, часто предпринимаемые по инициативе отдельных священников и малых общин, породили горькие плоды. В любом случае, пастыри Амазонии обменялись идеями, и посмотрим, что предложит Итоговый документ. Благодарение Богу, нами руководит внимательный взгляд Папы, и именно твердая, решительная рука Папы Франциска позволит сделать что-то новое, но, несомненно, всё хорошо обдумав и взвесив».