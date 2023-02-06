По сообщению биографа, письмо Бенедикта XVI раскрывает один из мотивов его отставки

По словам папского биографа Питера Зевальда, хроническая бессонница в конечном итоге привела к решению Папы Бенедикта XVI уйти в отставку в 2013 году, передает «Седмица» со ссылкой на CNA.

В своем последнем письме биографу от 28 октября 2022 года Бенедикт написал, что «главным мотивом» его ухода с поста была «бессонница», утверждает Зеевальд.

Понтифик, скончавшийся 31 декабря 2022 года, также написал, что бессонница сопровождала его «постоянно со времен Всемирного Дня Молодежи в Кельне».

Всемирный День Молодежи 2005 года в Кельне прошел через несколько месяцев после избрания кардинала Йозефа Ратцингера на Папский Престол и стал первой Апостольской поездкой Бенедикта XVI.

Родившийся в Баварии понтифик служил еще почти восемь лет, прежде чем 11 февраля 2013 года объявил, что уходит в отставку, сославшись на ослабление сил.

Зеевальд также сообщил немецкоязычному новостному агентству KNA (партнер CNA), что Бенедикт XVI не хотел «поднимать шум по поводу более близких обстоятельств своей отставки, которая была оправдана его истощением», еще при жизни.

Поскольку слухи и домыслы об отставке Папы Бенедикта не утихают, Зеевальд сказал, что он обязан «опубликовать доверенные мне решающие подробности истории болезни немецкого Папы».

Биограф сказал, что Бенедикт XVI употреблял сильнодействующие снотворные.

Во время поездки в Мексику и на Кубу в марте 2012 года Папа Бенедикт сказал Зевальду, что понял, что, должно быть, «наткнулся на что-то в ванной и упал» после того, как проснулся и обнаружил, что его носовой платок был «пропитан кровью».

После обращения за медицинской помощью Бенедикт XVI смог продолжить свою программу. Однако после инцидента личный врач Папы Римского заставил Бенедикта сократить прием снотворного и подчеркнул, что он должен посещать общественные встречи только утром во время поездок за границу.

По этой причине Бенедикт XVI рассудил, что ему следует уступить место новому Папе, который сможет посетить Всемирный День Молодежи в Рио-де-Жанейро в 2013 году.