По следам паломничества в Казахстан на встречу с Папой Франциском (+ ФОТО)

2 октября 2022 года, сразу после главной воскресной Мессы в Кафедральном соборе Преображения Господня, Епископ Иосиф Верт обратился к собравшимся и пригласил всех желающих пройти в конференц-зал Епархиального центра имени епископа-исповедника Александра Хиры, чтобы принять участие в публичном обсуждении итогов недавней поездки паломнической группы Преображенской епархии в Казахстан на встречу с Папой Франциском.

Напомним, что с 13 по 15 сентября с. г. состоялся Апостольский визит Святейшего Отца в эту центрально-азиатскую страну. Во время этого путешествия Епископ Рима принял участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане и встретился с поместной католической общиной. 14 сентября на территории международного выставочного центра EXPO Папа отслужил Мессу под открытым небом, на которую прибыло множество паломников, в том числе из России. Группу католиков из Преображенской епархии возглавил Пресвященный Иосиф Верт.

Своими впечатлениями об этом паломничестве поделился сам Владыка Иосиф, а также отец Янез Север SJ (он выступил модератором мероприятия), сестра Валентина Шмидтляйн SJE, главный органист и регент литургического хора Кафедрального собора в Новосибирске Валерия Беляевскова, прихожанка Екатерина Колесникова, сотрудница Культурного центра «Иниго» Лина Городецкая, руководитель благотворительной организации «Малый ковчег» из Томска Яна Поликевич.

Во время рассказов и свидетельств участники демонстрировали фотоотчёты, слайды, памятные предметы, открытки, значки. Студия Католического Телевидения «Кана» также успела подготовить несколько видеозарисовок, кадров хроники и репортажей, дополняющих впечатление о событии.

Завершилось мероприятие совместной молитвой Salve Regina с Папой Римским: участники обсуждения присоединились к Святейшему Отцу во время показа на экране записи, сделанной в Казахстане. А далее всех ещё ожидало небольшое, но очень вкусное и своевременное угощение.



Более подробный отчет о выступлениях и свидетельствах паломников мы опубликуем немного позже, а пока предлагаем читателям свежий фоторепортаж от Судии «Кана»: