По мнению архиепископа Рино Физикеллы, эпидемия коронавируса не затронет глубоко веру и жизнь людей

Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун:

На самом ли деле пандемия КОВИД-19 радикально изменит образ жизни людей, затронет их веру и обусловит возвещение Евангелия? Архиепископ Рино Физикелла, возглавляющий Папский Совет по содействию новой евангелизации, считает, что на эту тему звучит «много риторики», которую сам он не разделяет. По мнению иерарха, высказанному в интервью Vatican News, пандемия не приведет к переменам в жизни людей. Безусловно, в ближайшие месяцы необходимо будет соблюдать дистанцию безопасности. Но «человек создан для близости, и этот антропологический факт нельзя перевернуть с ног на голову».

Это убеждение архиепископ Физикелла объясняет тем, что во времена интернета, в контексте современной культуры «всё забывается очень быстро», цифровая культура выводит нас за пределы пространства и времени. Близость, присутствие останутся первостепенной потребностью человека. «Возможно ли, что два близких человека не подадут друг другу руку? Как пара, готовящаяся вступить в брак, сможет жить на расстоянии друг от друга? Можно ли себе представить, что наша молодежь будет жить без зримых знаков дружбы? Всё это свойственно человеку. Человек приближается к другому инстинктивно. Человек не создан для того, чтобы отдаляться, и делает это только если нет отношений. Человек сотворен для общения, и это еще больше верно в отношении христианской веры: верующий как таковой живет в общине, а не изолированно. Разумеется, сейчас мы должны соблюдать дистанцию, но эта дистанция не может стать будущим нашей личной жизни».

На вопрос о том, каким образом КОВИД-19 повлияет на евангелизацию, архиепископ ответил: «Пандемия позволила осознать нашу потребность в совместном опыте веры. Меня поразила – в хорошем смысле – всё более настойчивая просьба об участии в Святой Мессе. Однако евангелизация не сводится только к сакраментальной жизни. Что касается евангелизации, то совершение Таинств – это только один из основных аспектов. Затем идут два других: встреча с людьми для возвещения веры и живое свидетельство милосердной любви. Вирус показал, насколько важно для нас видеть друг друга, находиться вместе. Можно сказать, вера нуждается в органах чувств: ей нужно видеть, слушать, прикасаться. Как бы парадоксально это ни звучало, ей нужно ощущать запах ладана. Всё то, что принадлежит человеческой жизни, принадлежит также измерению веры и евангелизации».