Письмо епископов и ординариев Казахстана католикам Украины
На имя председателя Конференции римско-католических епископов Украины архиепископа Мечислава Мокшицкого и главы Украинской Греко-католической Церкви Верховного архиепископа Святослава Шевчука было направлено письмо епископов и одинариев Казахстана.
Дорогие собратья в епископстве,
С большой болью мы переживаем о трагических военных действиях на территории суверенного государства Украины. К сожалению, недавний призыв Папы Франциска «к тем, на кого возложена политическая ответственность, дабы провели серьезное испытание совести перед Богом, Который есть Бог мира, а не войны», — остался не принятым. Война никогда не приносит хороших плодов. Как Папа сказал, в данный момент «всеобщий мир находится под угрозой частных интересов». Надеемся на то, что народ Украины не останется в одиночестве в это время, когда он так нуждается в поддержке со всех сторон, чтобы прекратились военные действия и продолжались необходимые шаги для поиска дипломатических способов решения конфликта.
Католическая Церковь в Казахстане вместе с католической общиной всего мира духовно поддерживает украинский народ. На призыв Его Святейшества Папы Франциска католики Казахстана присоединятся второго марта, в первый день Великого Поста, к молитве и посту за мир в Украине. Христиане всего мира должны объединиться в требовании прекращения военных действий на территории Украины.
Полномасштабная война в Европе приведет к непоправимым и катастрофическим последствиям не только для Украины и Европы, но и для всего мира. Поэтому в эти дни вместе с Вами и со всей Католической Церковью мы продолжаем молитвенное стояние и надеемся, что Бог, который является Богом мира, а не войны, не оставит украинский народ в это время тяжелых испытаний.
Просим Господа Бога через заступничество Пресвятой Девы Марии, Царицы мира, о благословении и мире для Украины!
+ Хосе Луис Мумбиела Сиерра
Председатель Конференции католических епископов Казахстана
+ Томаш Пэта
Архиепископ Митрополит архиепархии Святой Марии в Астане
+ Аделио Дель Оро
Епископ Карагандинский
+ Атаназиус Шнайдер
Епископ помощник архиепархии Святой Марии в Астане
Генеральный секретарь Конференции католических епископов Казахстана
+ Евгений Зинковский
Епископ помощник Карагандинской Епархии
Священник Петер Сакмар
Апостольский Администратор Апостольской Администратуры Атырау
Митрофорный Протоиерей Василий Говера
Апостольский Администратор для католиков византийского обряда
в Казахстане и Средней Азии
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