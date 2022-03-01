Письмо епископов и ординариев Казахстана католикам Украины

На имя председателя Конференции римско-католических епископов Украины архиепископа Мечислава Мокшицкого и главы Украинской Греко-католической Церкви Верховного архиепископа Святослава Шевчука было направлено письмо епископов и одинариев Казахстана.

Дорогие собратья в епископстве,

С большой болью мы переживаем о трагических военных действиях на территории суверенного государства Украины. К сожалению, недавний призыв Папы Франциска «к тем, на кого возложена политическая ответственность, дабы провели серьезное испытание совести перед Богом, Который есть Бог мира, а не войны», — остался не принятым. Война никогда не приносит хороших плодов. Как Папа сказал, в данный момент «всеобщий мир находится под угрозой частных интересов». Надеемся на то, что народ Украины не останется в одиночестве в это время, когда он так нуждается в поддержке со всех сторон, чтобы прекратились военные действия и продолжались необходимые шаги для поиска дипломатических способов решения конфликта.

Католическая Церковь в Казахстане вместе с католической общиной всего мира духовно поддерживает украинский народ. На призыв Его Святейшества Папы Франциска католики Казахстана присоединятся второго марта, в первый день Великого Поста, к молитве и посту за мир в Украине. Христиане всего мира должны объединиться в требовании прекращения военных действий на территории Украины.

Полномасштабная война в Европе приведет к непоправимым и катастрофическим последствиям не только для Украины и Европы, но и для всего мира. Поэтому в эти дни вместе с Вами и со всей Католической Церковью мы продолжаем молитвенное стояние и надеемся, что Бог, который является Богом мира, а не войны, не оставит украинский народ в это время тяжелых испытаний.

Просим Господа Бога через заступничество Пресвятой Девы Марии, Царицы мира, о благословении и мире для Украины!

+ Хосе Луис Мумбиела Сиерра

Председатель Конференции католических епископов Казахстана

+ Томаш Пэта

Архиепископ Митрополит архиепархии Святой Марии в Астане

+ Аделио Дель Оро

Епископ Карагандинский

+ Атаназиус Шнайдер

Епископ помощник архиепархии Святой Марии в Астане

Генеральный секретарь Конференции католических епископов Казахстана

+ Евгений Зинковский

Епископ помощник Карагандинской Епархии

Священник Петер Сакмар

Апостольский Администратор Апостольской Администратуры Атырау

Митрофорный Протоиерей Василий Говера

Апостольский Администратор для католиков византийского обряда

в Казахстане и Средней Азии

Источник: Католическая информационная служба Казахстана