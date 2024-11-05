Петербург: Музей истории религии открыл вторую часть экспозиции, посвященной католицизму (+ ФОТО)

Государственный музей истории религии в Петербурге открыл вторую очередь раздела постоянной экспозиции «Католицизм: Церковь и общество в Западной Европе». В открывшихся залах почти 100 новых предметов, в том числе единственный в России крест-распятие школы Джотто XIV века, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на ТАСС и заведующую отделом по связям с религиозными организациями музея Маргариту Иванишину.

«В открывшихся залах представлено 137 предметов, 99 из них являются новыми, и из этих новых 86 прошли полную научную реставрацию, то есть никогда не выставлялись на постоянной основе в залах нашего музея. В этом списке есть и крест с изображением распятия XIV века аналогов которому в музеях России нет. Школа Джотто ди Бондоне ценна тем, что в его произведениях Христос представлен не как Бог, а как страдающий человек. В эпоху Возрождения это было новое прочтение евангелиевского текста», – сказала Иванишина.

По ее словам, в обновленной экспозиции есть и другие предметы, заслуживающие отдельного внимания – например, редчайшие издания трудов Эразма Роттердамского, Роберто Белармино, Терезы Авильской. Кроме того, любителей живописи порадуют полотна мастеров XIV — XIX веков, а также экспонаты оригинальной и печатной графики Джованни Баттиста Пиранези и Джузеппе Вази.

Раздел «Католицизм» постоянной экспозиции музея открылся после реэкспозиции в мае 2021 года. Спустя три года экспозиция расширилась, что позволило более полно раскрыть такие темы как «инквизиция и религиозные войны», «папский абсолютизм», «религиозное искусство в Западной Европе в эпоху Возрождения». Как подчеркнула Иванишина, на этом музей не собирается останавливаться и в будущем откроет еще два новых зала.

«Дальше нас ждет последний этап обновления – начало этих работ намечено на следующий год. В двух последних залах будет представлена история Католической Церкви ХХ, начала ХХI веков. Также большая часть представленного материала будет посвящена истории католической общины России», – подытожила она.

Государственный музей истории религии является федеральным государственным бюджетным учреждением культуры, находится в ведении Министерства культуры РФ. Его музейные фонды насчитывают около 200 тыс. экспонатов, представляющих собой памятники истории и культуры разных стран, эпох и народов.



Фото: gmir.ru