Первый форум молодых религиозных лидеров прошёл в Астане

9 октября в столице Казахстана Астане прошёл I Форум молодых религиозных лидеров «Формируя общее будущее: роль молодых лидеров в укреплении межрелигиозного диалога». Организатором мероприятия выступил Центр Н.А. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога при участии Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий и Правительства Республики Казахстан, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В форуме приняли участие традиционных конфессий из 32 государств мира: архиепископ Анфидонский Нектарий (Иерусалимский патриархат), глава Бюро по вопросам ислама Дикастерии по межрелигиозному диалогу Римско-Католической Церкви епископ Халед Акаше, генеральный секретарь Совета мусульманских старейшин Мухаммад Абдельсалам, руководитель канцелярии верховного имама Аль-Азхара Абдрахман Муса, почетный архиепископ Евангелическо-Лютеранской Церкви в Казахстане Юрий Новгородов, а также представители христианских конфессий, мусульманских, буддистских, иудейских, индуистских религиозных общин из Казахстана и других стран, государственные деятели, дипломаты, ученые и волонтеры.

В рамках форума состоялись панельная сессия и секции, на которых обсуждались темы, связанные со значимостью роли молодых лидеров в устойчивом развитии мира, а также в налаживании межрелигиозного диалога среди молодежи в контексте культур и религий; поднимался вопрос духовных ценностей в эру цифровизации и искусственного интеллекта, перечислялись современные духовно-нравственные вызовы и возможности. Кроме того, в программу был включен ряд интерактивных мероприятий и выставок.



(Фото: irp.news)