Первая встреча Святейшего Отца с участниками Всемирных Дней Молодежи в Панаме (+ ФОТО)

Вечером 24 января 2019 г. Папа Франциск посетил лагерь Санта-Мария-Ла-Антигуа на океанской набережной Синта Костьера, где разместились 250 тысяч юношей и девушек, прибывших для участия во Всемирном дне молодежи.

«Помню, как в Кракове (Ред.: на предыдущем ВДМ) меня спрашивали: поеду ли я в Панаму? – пошутил Святейший Отец, обращаясь к молодым. – Я ответил, что относительно себя самого – не знаю, но уж Святой Петр точно будет!».

В своем выступлении Папа призвал молодых людей «стать тружениками культуры мира».

А началось всё с объезда Понтификом лагеря на «папамобиле» под пение тысячами голосов Гимна ВДМ-2019.

На сцене Папу приветствовало пятеро молодых людей в национальных костюмах, представлявших все пять континентов. Были внесены в праздничной процессии большое распятие и икона – символы Всемирных дней молодежи, подаренные их инициатором – святым Папой Иоанном Павлом II.

Затем, под звуки незабвенного гимна ВДМ-2000 в Риме Emmanuel, была показана хореографическая сценка, изображавшая проповедь Евангелия путем инкультурации, а четверо юношей и девушек родом с Американского континента представили восьмерых небесных покровителей нынешнего ВДМ: Оскара Ромеро, Хосе Санчеса дель Рио, Мартина де Порреса, Розу Лимскую, Иоанна Боско, Марию Ромеро и Иоанна Павла II.

Папа Франциск начал свое выступление словами: «Как же это прекрасно, встретиться всем вместе, и сделать это именно на этой земле, принимающей нас столькими красками и со стольким теплом». Далее Понтифик призвал молодых людей идти вперед вместе со всей Церковью и ее старшими поколениями, учась слушать и понимать друг друга, как это было на недавнем Синоде епископов, посвященном делам молодежи. «Есть много всего, что разъединяет нас, тут собравшихся, — сказал Святейший Отец, — но всё-таки мы смогли встретиться, и это потому, что мы знаем – существует Некто, Кто делает нас братьями и сестрами. И вы, дорогие друзья, принесли немало жертв, чтобы приехать сюда и, таким образом, вы становитесь самыми настоящими учителями и зодчими культуры общения». В этой связи Папа Франциск процитировал слова своего предшественника Бенедикта XVI, сказанные им в 2006 г. в завершение Недели молитв о единстве христиан: «Истинная любовь не нивелирует различий, но приводит их в гармонию в высшем единстве». «Вот и у нас имеется много отличий, — продолжил Папа, — мы говорим на разных языках, по-разному одеваемся, но все мы привержены одной общей мечте. За эту мечту Иисус отдал жизнь на кресте, ее Отец посеял в каждом из наших сердец и в них ей предстоит взойти. Эта мечта преисполняет наше сердце восхищением, когда мы слышим заповедь Иисуса: “Любите друг друга. Как Я возлюбил вас, так и вы любите друг друга. И тогда мир познает, что вы – Мои ученики”».

Святейший Отец процитировал св. Оскара Ромеро: «Христианство – это не набор неких истин, в которые нужно уверовать, или законов, которые необходимо соблюдать, или запретов. С этой точки зрения, оно сосем непривлекательно. Христианство – это Личность, возлюбившая меня и желающая моей любви, просящая о ней. Христианство – это Христос». Христианство – это осуществление мечты, за которую Он отдал жизнь: любить так, как Он возлюбил нас. «Эта любовь Господа, коей куда ближе снисхождение, а не падение, прощение, а не запреты, возможность дать еще один шанс, а не осуждение, будущее, а не прошлое. Эта неброская любовь простирает к нам руки в служении и самопожертвовании. Так не бойтесь же любить, не бойтесь этой конкретной любви, той любви, у которой нет недостатка в ласке и нежности, которая служит и жертвует собой», — сказал Папа и привел в пример такой любви Деву Марию, «сумевшую воплотить в жизнь Божию мечту». И этой же вопрос обращен теперь к каждому из нас: «Хочешь ли ты сделать живой эту мечту? Хочешь воплотить ее в жизнь своими руками, ногами, взглядом и сердцем? Хочешь ли открыть Божией любви новые горизонты, чтобы она привела тебя на тропы, которых ты себе раньше не представлял, о которых не думал, о которых даже не мечтал и не ожидал, но которые дарят радость и побуждают тебя петь и плясать?» — сказал Папа.

В заключение Предстоятель Католической Церкви подчеркнул, что нынешний Всемирный день молодежи станет для мира источником надежды не благодаря какому-то итоговому документу, согласованному посланию или принятой программе действий, а благодаря «вашим исполненным надежды лицам и вашей молитве; благодаря тому, что каждый из вас вернется домой с новой силой, источник которой – во встрече друг с другом и с Господом. И где бы мы ни были, что бы мы не делали, мы всегда можем устремить свой взгляд в небеса и сказать:

Господи, научи меня любить так, как Ты возлюбил нас».



По материалам Vatican News и Vatican.va