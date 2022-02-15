Перспективы развития паломничества обсудили на православно-католической конференции в Париже

12 февраля 2022 года в Российском духовно-культурном православном центре на набережной Бранли в Париже состоялась конференция «Роль общих святынь и паломничества в отношениях Русской Православной Церкви и Римско-Католической Церкви», приуроченная к шестой годовщине встречи в Гаване Папы Франциска и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Со стороны Русской Православной Церкви в конференции приняли участие председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, Патриарший экзарх Западной Европы митрополит Корсунский и Западноевропейский Антоний, заместитель председателя ОВЦС архимандрит Филарет (Булеков), секретарь ОВЦС по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов), сотрудник Секретариата ОВЦС по межхристианским отношениям И.А. Николаев.

Со стороны Римско-Католической Церкви в обсуждении поднятой темы участвовали председатель Папского Совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох, настоятель собора Парижской Богоматери монсеньор Патрик Шове, сотрудники Папского Совета по содействию христианскому единству священник Яромир Задрапа и священник Иакинф Дестивель.

Как отметил в своем докладе митрополит Волоколамский Иларион, паломничество и поклонение общим святыням играли и продолжают играть ключевую роль в развитии двусторонних отношений Русской Православной Церкви и Римско-Католической Церкви. В качестве примеров соработничества православных и католиков в сфере паломничества председатель ОВЦС привел примеры регулярного совершения православных богослужений на мощах святителя Николая в Бари с разрешения местных церковных властей, доброе сотрудничество между Русской духовной миссией в Иерусалиме и францисканской Кустодией Святой Земли, а также иными католическими структурами региона, взаимодействие православных и католиков Испании при прохождении верующими Римско-Католической Церкви и Русской Православной Церкви паломнического пути святого апостола Иакова Зеведеева в Сантьяго-де-Компостела.

Митрополит Иларион также коснулся богословского измерения понятия паломничества, его значения как микромодели отношений между Русской Православной Церковью и Римско-Католической Церковью на текущем этапе, характеризующейся стремлением к дальнейшему укреплению практического сотрудничества. В завершение своего выступления председатель ОВЦС выразил надежду на дальнейшее развитие взаимодействия со Святым Престолом и католическими структурами в разных странах мира, в том числе с Католической Церковью Франции, являющейся хранительницей многих значимых святынь христианского мира.

В ходе конференции с докладами выступили председатель Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох, Патриарший экзарх Западной Европы митрополит Корсунский и Западноевропейский Антоний, настоятель собора Парижской Богоматери монсеньор Патрик Шове.

В мероприятии также приняли участие директор Центра кинофестивалей и международных программ Т.В. Шумова и, с помощью средств удаленной связи, генеральный директор Музеев Московского Кремля Е.Ю. Гагарина, директор Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля Д.П. Бак, директор Государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника «Кижи» Е.В. Богданова, генеральный директор Псково-Изборского объединенного музея-заповедника С.Е. Мельникова, заместитель генерального директора Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино М.Х. Паласио.

В завершение конференции митрополит Волоколамский Иларион поблагодарил участников за содержательную дискуссию, а также выразил надежду на углубление и расширение сотрудничества Русской Православной Церкви с Римско-Католической Церковью в сфере паломничества.

Источник: Сайт Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата