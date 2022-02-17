Перестало биться сердце главного редактора «Сибирской католической газеты» диакона Владимира Дегтярева

Дорогие братья и сестры! С глубоким прискорбием сообщаем, что утром 17 февраля отошёл ко Господу диакон Владимир Дегтярев.

Отец Владимир скончался от сердечного приступа после продолжительной болезни на 64-м году жизни. Являясь первым в истории новой России постоянным диаконом Католической Церкви, с 2009 года и до самого последнего своего дня он нес служение главного редактора информационного издания Преображенской епархии.

Да примет милосердный Господь усопшего во Царствие Своё, а супруге и сыну новопреставленного в эту трудную минуту да дарует Своё утешение.

Отпевание диакона Владимира Дегтярева состоится в субботу 19 февраля в Кафедральном соборе Преображения Господня. Начало заупокойной Мессы в 11-00. В этот же день он будет похоронен на Католическом кладбище Новосибирска.

Редакция «Сибирской католической газеты» скорбит о кончине своего главного редактора вместе со всеми священниками, монашествующими и мирянами, близко знавшими его.



ВЕЧНЫЙ ПОКОЙ ДАРУЙ ЕМУ, ГОСПОДИ, И СВЕТ ВЕЧНЫЙ ДА СВЕТИТ ЕМУ!