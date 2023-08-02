Перемены в руководстве экуменической общины Тэзе

Брат Алоис объявил о своём преемнике в руководстве экуменической общины Тэзе: спустя 18 лет на смену нынешнему приору приходит британский англиканец брат Мэттью. Назначение вступит в силу 3 декабря, сообщает Vatican News.

С 16 августа 2005 г. – со дня смерти основателя общины Тэзе брата Роже – её приором является брат Алоис (Алоис Лёзер). Теперь, после 18 лет пребывания на посту настоятеля, он решил, что настало время передать бразды правления и позволить другому брату возглавить экуменическую общину. Выбор пал на брата Мэттью (Эндрю Торпа), британца по национальности и англиканца по вероисповеданию, который родился 10 мая 1965 г. в Падси (Великобритания) и присоединился к Тэзе в возрасте 21 года. Брат Алоис сообщил об этом в официальном коммюнике общины:

«Прошло 18 лет с тех пор, как я сменил брата Роже, и теперь, когда мир и Церковь так сильно изменились за последние два десятилетия, я почувствовал, что пришло время передать мой ответственный пост брату, который пришёл в нашу общину после меня».

Передача полномочий состоится 3 декабря 2023 года, в первое воскресенье Адвента. В экуменической общине смена руководства не регламентирована, равно как и срок полномочий настоятеля не имеет заранее установленной продолжительности. Однако предстоящая ротация знаменует собой начало важного момента для общины Тэзе, которая перейдёт от настоятеля-католика к настоятелю-англиканцу. Этот выбор полностью соответствует уставу общины, а именно: «Настоятель назначает брата, обеспечивая преемственность после себя».

В своём коммюнике брат Алоис отмечает, что он обдумывал этот шаг в течение нескольких лет, чувствуя «необходимость посоветоваться со всеми братьями прежде чем решить, кто будет новым приором». По его словам, выбор стал результатом размышлений и молитв, которые побудили указать на брата Мэттью. «Благодаря подготовленному переходу не нужно проходить через чрезвычайную ситуацию», – подчёркивает нынешний настоятель, призывая экуменическую общину следовать идее её основателя и стать «маленькой притчей о духовном единстве».