Пепельная среда в Кафедральном соборе Новосибирска

Богослужение Пепельной среды – св. Мессу первого дня Великого Поста с обрядом освящения и возложения пепла – возглавил 6 марта в Кафедральном соборе Преображения Господня Владыка Иосиф Верт. В своем вступительном слова архипастырь еще раз напомнил, что Великий Пост – это период покаяния, а именно в покаянии мы теперь нуждаемся больше всего – и в плане очищения души и личного приближения к Богу, и в плане тревожных событий, вести о которых в последнее время всё чаще доходят из разных уголков нашей страны и других стран мира.

Проповедь за литургией, носящую явно выраженные черты личного свидетельства, сказал диакон Вадим Ладыгин. Он, комментируя чтения дня, подробно остановился на сущности покаяния как метанойи, т.е. изменения ума, коренного преобразования личности, что может быть выражено русским словом «обращение». Путь покаяния — это не только наш путь, это путь Богочеловеческий, на котором нам необходима помощь Господа, принесшего Себя в Жертву за нас, ставшего, согласно оригинальному звучанию новозаветного текста, «грехом за нас» (2 Кор 5,21). Богу важнее всего то, что происходит в глубинах нашего сердца. «Многомилостивый», «сожалеющий о бедствии» (Иоил 2,13) Господь кротко, но с укоризной взирает на нас с небес, предлагая нам через Церковь все необходимые средства для «исправления наших шагов» во «время благоприятное», коим есть время Великого Поста. Путь исправления и обращения и есть то «примирение с Богом», о котором говорит Апостол Павел в своем Послании к Коринфянам (2 Кор 5,20 — 6,2). Следует максимально опорожнить свой символический «стакан», чтобы он смог быть заново наполнен благодатью Божией и чтобы она «не была тщетно принята» (2 Кор 6,1). О практических аспектах поста говорит фрагмент Евангелия от Матфея (Мф 6,1-6.16-18). Главная его мысль, как подчеркнул отец Вадим, в том, что пост делается не для кого-то, но исключительно для духовной пользы себя самого, для собственной подготовки к переживанию величайшего события Священной Истории — Пасхальной Тайны. Пост есть сокровенное событие нашего сердца, то, что происходит между мной и Господом. Великий Пост – это время внутреннего делания, а его пространство – это глубина души.

Фоторепортаж с первого великопостного богослужения 2019 года — ТВ КАНА