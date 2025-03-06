Пепельная среда 5 марта в Кафедральном соборе Преображения Господня (+ ФОТО)

5 марта 2025 года в Кафедральном соборе Преображения Господня Владыка Иосиф Верт возглавил Богослужение Пепельной среды – первого дня Великого Поста. Ему сослужили священники-иезуиты Кшиштоф Корольчук и Янез Север.

Несмотря на будний день, в храме было довольно много людей.

В своем вступительном слове Правящий епископ напомнил всем присутствующим на богослужении, что Великий Пост является для всех нас периодом подготовки к торжеству Воскресения Христова, к Пасхе. А весь день Пепельной среды знаменует собой наш общий акт покаяния, в котором мы больше всего нуждаемся в плане очищения души и личного приближения к Богу.

Проповедь за литургией сказал настоятель прихода кафедрального собора. Отец Кшиштоф отметил, что Великий Пост – это время внутреннего делания:



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