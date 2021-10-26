Патриарх Варфоломей встретился с Байденом и обсудил с ним борьбу с пандемией

Патриарх Константинопольский Варфоломей I провел встречу в Белом доме с президентом США Джо Байденом, в ходе которой обсудил с ним в том числе вопросы вакцинации от коронавируса в мире, передает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

«Я хотел бы объявить вам, что вместе с Его Святейшеством Папой [Римским] и архиепископом Кентерберийским, главой англикан, а также религиозными лидерами мусульман и иудеев мы должны выступить с призывом ко всему миру облегчить доступ к вакцинации для всех, особенно для бедных людей <…>, чтобы все были в безопасности», — заявил Варфоломей журналистам в Белом доме после встречи с Байденом.

«Президент воспринял нашу совместную инициативу с большим удовлетворением», — добавил Патриарх.

По его словам, он «в высшей степени доволен» тем, как прошла встреча с американским лидером.

Пресс-служба Белого дома информировала, что Варфоломей и Байден затронули тему борьбы с пандемией и изменением климата. «Они обсудили усилия, направленные на противодействие изменению климата и на завершение глобальной пандемии коронавируса, а также важность свободы вероисповедания, которая является основополагающим правом человека», — говорится в сообщении.

Вселенский Патриарх прибыл в Соединенные Штаты 23 октября.

В воскресенье, по информации архиепископии, он почувствовал себя плохо из-за длительного перелета и напряженного графика. В качестве меры предосторожности Предстоятеля Константинопольской Православной Церкви доставили в больницу Университета Джорджа Вашингтона. В понедельник пресс-служба американской архиепископии Константинопольского патриархата сообщила, что он был выписан из больницы. Ожидается, что Варфоломей останется в США до 3 ноября.