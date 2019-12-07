Патриарх Варфоломей подчеркнул значимость «правового экуменизма»

«Каноническое право – это не только помощь в экуменическом диалоге, но и его существенное измерение»: эти слова Папы Римского Франциска Патриарх Константинопольский Варфоломей процитировал 30 ноября после Божественной Литургии по случаю праздника Святого Андрея Первозванного – престольного праздника Вселенского Патриархата, – обращаясь к представителям Апостольского Престола, принимавшим участие в торжествах в Фанаре. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Ссылаясь на прозвучавшее во время Литургии чтение из Евангелия от Иоанна – о призвании двух братьев Петра и Андрея, – Патриарх Варфоломей отметил, что «тесные узы между двумя братьями по плоти – это прообраз духовных отношений между нашими двумя Церквами-сестрами, а также призыв к общему христианскому свидетельству в мире и к провозглашению Евангелия ʺдо края землиʺ». Патриарх процитировал одного из любимых своих авторов – Георгия Флоровского, утверждая, что все христиане «принадлежат к одному духовному пространству». Восток и Запад нельзя рассматривать как независимые единицы, поскольку у них общее прошлое, они зиждутся на общей традиции, «постепенно деформированной и растерзанной». Память об общем наследии и осознание трагедии нашего разделения – подчеркнул Патриарх, – это импульс для того, чтобы и далее предпринимать усилия ради восстановления утраченного единства.

Затем Первоиерарх остановился на понятии правового экуменизма, отметив роль церковных канонов и других нормативных документов наших Церквей в поиске согласия. Правовой экуменизм неотделим от богословского диалога, который до сих пор считался главным аспектом диалога между нашими Церквами. Помимо правового экуменизма, экуменический диалог проходит также через экуменизм святых, добавил Патриарх Варфоломей, вновь выразив признательность Папе Франциску за передачу частиц мощей Святого Апостола Петра в дар Константинопольской Церкви. «Этот дар от нашего брата Папы Франциска, – сказал Патриарх, – стал новой вехой на пути сближения».