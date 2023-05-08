Патриарх Тавадрос назвал «четыре шага» к христианскому единству

Накануне визита в Рим предстоятель Коптской Церкви обнародовал краткое видеопослание о «четырёх шагах» христианских конфессий для устранения расколов между крещёными, передает Vatican News.

Межцерковный диалог и процесс восстановления полного единства должны основываться исключительно на Кресте Христовом. Об этом заявил Патриарх Коптской Церкви Тавадрос II накануне трехдневного визита в Рим. Поездка иерарха с 10 по 12 мая пройдёт в ознаменование 50-летия богословского диалога между Коптской Церковью и Церковью Рима; в программе визита – встреча с Папой Франциском.

Накануне отъезда в Вечный город коптский Патриарх записал специальное видеопослание, в котором изложил «четыре шага» христианских конфессий для восстановления полного единства среди крещёных.

Первый шаг заключается в признании того, что гармоничный союз между христианами различных деноминаций может иметь источник лишь в разделяемой ими «любви во Христе». Патриарх определяет это как «союз в любви», которую можно испытать, верно следуя учению и шагам Иисуса; после веков разделений поиск маршрута к полному единству требует времени и доверия, а также искреннего желания общаться.

Второй шаг, указанный Патриархом Тавадросом II, – это изучение доктрин, географии, истории и традиций различных Церквей. Третьим шагом является диалог, который черпает свет и эффективность из двух предыдущих шагов. «Во время диалога, – приводит пример Тавадрос, – мы можем спросить другого человека: ‘Пожалуйста, объясни мне, что именно ты имеешь в виду, когда произносишь свои формулы и слова?’. Таким образом мы сможем признать, что у нас одна и та же вера, но ей не помогает лексикон. Из-за этой проблемы мы страдаем со времён незадачливого Халкидонского собора». После того собора, напоминает Патриарх, христиан стали раздирать разделения – в том числе из-за непонимания богословской терминологии. Нас обвиняли в монофизитстве (учении, затемняющем человеческую природу Христа – ред.), – а этот термин нас абсолютно не характеризует». Четвёртый шаг, предложенный Папой Тавадросом, – это молитва: «Когда мы совершим эти четыре шага, идя рука об руку, то достигнем сердца Христа. Этими критериями мы руководствуемся в отношениях со всеми Церквами мира».

На 10 мая приходится ежегодный «День братской любви между Коптской Церковью и Римской Церковью», в годовщину первой встречи Патриарха Тавадроса и Папы Франциска в Риме в 2013 году.