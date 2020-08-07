Патриарх Маронитской Католической Церкви призвал создать фонд международной помощи Ливану

Патриарх Антиохии и всего Леванта, президент Ассамблеи католических патриархов и епископов Ливана, кардинал Бешар Бутрос Раи обратился ко всем странам мира с просьбой оказать немедленную помощь в спасении Бейрута и создать под эгидой ООН специальный фонд для распоряжения международной помощью. Сообщает агентство РИА Новости.

Мощный взрыв прогремел во вторник вечером в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. По информации местных властей, причиной трагедии стала детонация хранившихся на складе 2,7 тысячи тонн конфискованной таможенными службами в 2015 году аммиачной селитры. Согласно последним данным, в результате случившегося погибли 135 человек, около 5 тысяч пострадали. В стране объявлен траур. В Бейруте, признанном зоной бедствия, на две недели введен режим чрезвычайного положения.

«Бейрут – разоренный город, это катастрофа… Это сцена войны без войны. Разрушение и опустошение на всех улицах, во всех кварталах, домах. Десятки людей погибли, тысячи – ранены. Разрушены больницы, храмы, учреждения, гостиницы, магазины, государственные и частные здания. Сотни семей остались без крова», – написал маронитский патриарх в своем послании, которое он передал католическому информагентству Sir.

Блаженнейший Бутрос Раи отметил, что трагедия произошла в момент, когда «государство находится в ситуации финансово-экономического банкротства, которое делает его неспособным справиться с этой катастрофой», а «народ Ливана живет в бедности и нищете». Патриарх поблагодарил все государства, уже выразившие готовность оказать помощь Ливану, и призвал братские и дружественные страны, великие державы, а также ООН «немедленно оказать необходимую помощь, чтобы спасти Бейрут». Он также предложил создать «фонд под контролем ООН», чтобы распоряжаться международной помощью.

«Обращаюсь ко всем вам, государства мира, потому что знаю, что вы любите Ливан и ответите на этот призыв. Я знаю, как вы хотите, чтобы Ливан вновь обрел свою историческую роль на службе человечеству, демократии и миру на Ближнем Востоке и в мире», – подчеркнул кардинал Бутрос Раи.