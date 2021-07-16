Патриарх Кирилл выразил соболезнования родным и близким Петра Мамонова

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким скончавшегося Петра Мамонова, отметив непростой путь духовного становления талантливого и харизматичного актера и музыканта, передает Благовест-Инфо.

Музыкант и актер Петр Мамонов скончался 15 июля в возрасте 70 лет от осложнений, вызванных коронавирусом. Мамонов – основатель и лидер андеграундной группы «Звуки Му». Он снялся в фильмах «Такси-блюз», «Царь» и «Остров» Павла Лунгина. Главная роль монаха в фильме «Остров» принесла ему множество наград.

«С глубокой скорбью узнал о кончине Петра Николаевича Мамонова, последовавшей в результате перенесенной коронавирусной инфекции. Поистине это большая трагедия для отечественной культуры и для миллионов ценителей его творчества. Почивший был необычайно талантливым человеком, одаренный яркой харизмой и тонким чувством прекрасного», – говорится в соболезновании, опубликованном на сайте РПЦ.

Патриарх Кирилл отметил, что Мамонов прошел непростой путь духовного становления, преодолев однажды серьезный внутренний кризис, музыкант и актер переосмыслил свою жизнь и «постарался сделать все, чтобы быть достойным высокого христианского призвания».

«Быть может, именно благодаря этому ценному духовному опыту ему впоследствии особенно удавались образы, в которых выражалось сильное религиозное чувство. Настоящим потрясением стал для многих фильм «Остров», где Петр Николаевич в образе монаха Анатолия показал преображающую силу покаяния, открыл современникам красоту православной веры и помог им приобщиться к церковной традиции. На языке искусства почивший ненавязчиво и талантливо говорил со зрителем о вечных темах: о жизни и смерти, о смысле бытия и ценности добра, о внутренней борьбе и важности следования голосу совести».