Патриарх Кирилл встретился с новоназначенным послом России в Ватикане И.Д. Солтановским

30 мая в Патриаршей резиденции в Чистом переулке в Москве состоялась встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с новоназначенным Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Ватикане И.Д. Солтановским, сообщает Patriarchia.ru.

И.Д. Солтановский был назначен на должность посла России в Ватикане Указом Президента России В.В. Путина от 16 мая с.г.

Приветствуя гостя, Патриарх Кирилл отметил: «Вам предстоит очень важная миссия, которая, конечно, будет касаться и наших межцерковных отношений».

«Вы направляетесь представителем от Российской Федерации в Ватикане. Римско-Католическая Церковь является нашим традиционным и важным партнером. Как Вы знаете из истории, отношения между нашими Церквами и государствами складывались не всегда в положительном ключе, – напомнил Предстоятель Русской Православной Церкви. – Были и времена конфронтации. Например, это имело место во времена «холодной войны», когда позиция Ватикана была направлена в том числе против нашей страны. Но тогда у них был аргумент: Советский Союз – атеистическое государство. И вроде они не со страной боролись, а с атеистической идеологией. Но, тем не менее, все это создавало очень неблагоприятный фон для возможного установления в то время отношений между Католической и Православной Церковью».

Далее Патриарх Кирилл рассказал послу об особой роли приснопамятного митрополита Никодима (Ротова) в деле налаживания отношений между Русской Православной Церковью и Римско-Католической Церковью.

«С приходом Папы Иоанна XXIII (понтификат с 1958 по 1963 год – прим. ред.) и потом Павла VI (понтификат с 1963 по 1978 год – прим. ред.) очень изменилась сама атмосфера этих взаимоотношений. С нашей стороны очень большую роль сыграл митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, который сумел расположить ватиканскую элиту к серьезному и содержательному разговору с ним как с представителем Церкви. Я в свое время был его личным секретарем и сопровождал его, в том числе в Ватикан, и присутствовал на части его переговоров с Папой Павлом VI», – отметил Предстоятель РПЦ.

«Известно, что, даже заболев очень тяжело – несколько инфарктов было у митрополита Никодима, – в какой-то момент, когда появилась острая необходимость ему поехать в Ватикан для того, чтобы повлиять на какую-то такую сложную ситуацию, в том числе и касающуюся отношения Ватикана к нашей стране и к нашей Церкви, хотя его отговаривали врачи, он поехал, и, к сожалению, во время приема у Папы скончался. Это свидетельствовало, в первую очередь, о том, насколько Русская Церковь обращала серьезное внимание на отношения с Ватиканом», – добавил Патриарх Московский.

По словам Патриарха, необходимость выстраивания диалога с Ватиканом в то время была обусловлена разными причинами.

«Потребность в таком диалоге была. С обеих сторон. Им было интересно знать позицию Русской Церкви по многим вопросам. Нам тоже было интересно знать их позицию, но, кроме того, конечно, большой интерес представляло изучение организации Католической Церкви, которая значительно отличалась от того, что было тогда в Поместных Православных Церквах. Поэтому общение было взаимополезным».

«Сейчас новая эпоха, новые проблемы, новые возможности. И представляется важным нам на этом этапе исторического развития правильно выстраивать отношения с Ватиканом», – сказал Патриарх Кирилл.

«Ваше Святейшество, большое спасибо за то, что Вы нашли время для приема. Я прекрасно понимаю, что в это сложное время испытаний для нашей Родины, для народа и для Русской Православной Церкви выстраивание взаимополезных отношений с Ватиканом – это непростая задача, очень ответственная», – отметил в свою очередь И.Д. Солтановский.

«Для меня большое значение имеют Ваши слова и напутствия в контексте межцерковного и межрелигиозного диалога, грамотного развития, где Вы сочтете целесообразным, диалога с Ватиканом в нынешних непростых условиях», – заявил посол.

Во встрече принял участие председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний.



(Фото — Служба коммуникации ОВЦС)