Новым послом России в Ватикане стал Иван Солтановский

Президент России Владимир Путин освободил Александра Авдеева от обязанностей посла в Ватикане. Вместо него эту должность занял бывший постпред при Совете Европы Иван Солтановский, следует из опубликованных во вторник указов главы государства.

«Освободить Авдеева Александра Алексеевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ и представителя РФ при Суверенном Мальтийском Ордене по совместительству», — говорится в одном из документов.

Согласно второму указу, Путин назначил «Солтановского Ивана Дмитриевича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Ватикане».

Иван Солтановский родился в 1955 году. В 1977 году окончил Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел (МИД) СССР (ныне МГИМО Университет МИД России). Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

После выпуска из университета в разные годы дипломат работал в департаменте Южной Азии МИД СССР, генеральных консульствах и посольствах СССР и РФ в Пакистане и Индии, а позже и в МИД РФ. С 2003 по 2009 г. занимал должность заместителя постоянного представителя России при НАТО в Брюсселе. Затем работал в департаменте общеевропейского сотрудничества МИД России. С 1 октября 2015 года по 22 ноября 2022 года занимал пост постоянного представителя РФ при Совете Европы (СЕ) в Страсбурге (Франция). В прошлом марте генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич было вручено уведомление о выходе России из этой организации.



Источники: ТАСС, «Ведомости»