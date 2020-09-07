Патриарх Кирилл пожелал мудрости новому экзарху Белорусской Православной Церкви

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал духовной мудрости в управлении Белорусским экзархатом новому патриаршему экзарху митрополиту Вениамину.

«Мы надеемся, что в то время, которое нельзя назвать легким, в том числе и для Белой Руси, у вас будут мудрость и духовная сила таким образом духовно вести свой народ, чтобы избегать всякого рода разделений, могущих нанести непоправимый вред духовной и национальной жизни белорусского народа. И одновременно — чтобы не только мир, но и справедливость торжествовали в белорусском обществе», — сказал Предстоятель Русской Православной Церкви, обращаясь к экзарху после его возведения в митрополиты за литургией в храме Христа Спасителя в Москве.

Патриарх доволен, что «жребий избрания» на минскую митрополичию кафедру пришёлся именно на епископа Вениамина.

«Я радуюсь тому, что вы были избраны единогласно, что не было никого, кто бы сказал: давайте повременим или давайте подумаем: может быть, кто-то и другой есть, кто справится не хуже. Вот это единомыслие Священного Синода свидетельствует о высоком доверии к вам, и доверие это основывается не просто на каких-то личных симпатиях, это доверие основывается на том, что известно нам о вашей жизни, о ваших трудах, о вашем взгляде на современные церковные проблемы, но самое главное — что нам известно о вашем искреннем и сердечном призвании быть священнослужителем», — сказал Патриарх новому белорусскому митрополиту.

Бывший епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин (Тупеко) был назначен митрополитом Минским и Заславским, Патриаршим экзархом всея Беларуси, решением Священного Синода от 25 августа 2020 с сохранением временного управления Борисовской епархией.

На том же заседании Священного Синода было решено освободить прежнего митрополита Минского и Заславского Павла (Пономарева) от управления Белорусским экзархатом с вынесением благодарности за понесенные труды.

Митрополит Вениамин родился 16 сентября 1968 года в городе Лунинце Брестской области Белоруссии. Окончил Минскую Духовную семинарию и академию. Все служение иерарха прошло в лоне Белорусского экзархата Русской Православной Церкви.



Источник: «Интерфакс»

(На фото — «Три экзарха одной Беларуси»: митрополиты Павел (Пономарев), Филарет (Вахромеев) и епископ Вениамин (Тупеко) на встрече в Минске 4 сентября 2020 года / Church.by)