Патриарх Кирилл поздравил Папу Франциска и предстоятелей других Церквей с Пасхой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с Пасхой Папу Римского Франциска, Патриарха Коптского Тавадроса II, Патриарха Сирийского Мар Игнатия Ефрема II, Верховного Патриарха и Католикоса всех армян Гарегина II и глав других Церквей.

В 2025 году празднование главного христианского торжества — Воскресения Христова — выпадает на 20 апреля у всех конфессий.

«В эти светлые дни мы с особым чувством воссылаем хвалу Богу, возродившему нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому (1 Пет. 1, 3), и стремимся словами и делами свидетельствовать ближним и дальним о преображающей силе веры. Желаю Вам душевной и телесной крепости, мира, благополучия и помощи от восставшего из гроба Господа в дальнейшем высоком и ответственном служении», — отметил в своём поздравлении Предстоятель Русской Православной Церкви.

В числе адресатов послания Патриарха Карилла также Католикос Киликийский Арам I, Католикос-Патриарх Ассирийский Map Ава III; Патриарх Маронитский Бешара Бутрос, кардинал ар-Раи; Католикос Востока, Митрополит Маланкарский Василий Мар Фома Матфей III; Патриарх Эфиопский Абуна Матфий; Патриарх Эритрейский Абуна Василий.



Фото: Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси