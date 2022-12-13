Патриарх Кирилл попросил председателя Госдумы РФ провести обсуждение закона о биометрических данных

Русская Православная Церковь выступает за безусловное право россиян отказываться от биометрической идентификации и за полный запрет сбора биометрических данных детей, передает ТАСС.

Такую позицию высказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в письме председателю Госдумы Вячеславу Володину по поводу рассмотрения законопроекта о единой биометрической системе и основах обработки биометрии, попросив его провести дополнительное общественное обсуждение закона.

«Церковь выступает за фундаментальное безусловное право граждан отказываться от биометрической идентификации с абсолютными гарантиями недискриминации в случае такового выбора. К сожалению, уже сегодня можно наблюдать практики, имеющие негативные признаки. Ради сохранения мира и согласия в обществе необходимо исключить любые материальные преференции для тех, кто использует биометрическую идентификацию. <…> Принимая во внимание тот факт, что сегодня как никогда важно сохранять общественное единство, прошу Вас рассмотреть прилагаемые поправки к тексту законопроекта и организовать дополнительное общественное обсуждение законопроекта перед его принятием», — говорится в письме, опубликованном в понедельник на сайте Московского Патриархата.

Патриарх отметил, что в его адрес поступает много обращений по этому поводу, но, «несмотря на остроту вопроса и необходимость формирования взвешенного подхода к регулированию биометрических данных, общественных слушаний не проводилось». По его словам, «обеспокоенность выражает родительское сообщество», что обосновывает позицию РПЦ о «полном запрете сбора биометрических данных детей».

Ранее Архиерейский собор Русской Православной Церкви выступил против дискриминации граждан, отказавшихся от использования электронных способов учета и идентификации личности. Документ «Позиция Церкви в связи с развитием технологий учета и обработки персональных данных» был принят архиереями РПЦ в 2013 году. Собор заявил, что новые технологии учета и обработки персональных данных не должны быть «безальтернативными и принудительными».

Законопроект о единой биометрической системе и основах обработки биометрии внесли в Госдуму 12 октября, в ноябре его приняли в I чтении. Документ устанавливает правовые основы обработки биометрии в целях идентификации или аутентификации с применением единой биометрической системы и иных информационных систем, в том числе государственных.