Патриарх Кирилл не поедет на Съезд лидеров мировых религий и не встретится с Папой Римским в Казахстане

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не поедет в Казахстан на VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий 14-15 сентября, и соответственно не встретится там «на полях» с Папой Римским Франциском, визит которого в республику намечен на 13-15 сентября, сообщил РИА Новости глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк).

«Мы высоко ценим инициативы руководства Казахстана по развитию межрелигиозного диалога, считаем их важными и своевременными. В этом году по благословению Святейшего Патриарха Кирилла Русскую Православную Церковь будет представлять официальная делегация. Сам Патриарх в работе съезда принимать участия не будет. И соответственно, его встреча с Папой Римским Франциском в Казахстане не планируется», — сказал митрополит Антоний, отвечая на вопрос о том, состоится ли в сентябре в республике вторая в истории встреча предстоятелей двух крупнейших христианских Церквей мира.

Русская Православная Церковь, по словам митрополита, всегда придавала большое значение участию в съездах лидеров мировых и традиционных религий, которые организуются руководством Казахстана. В том числе, отметил он, в 2012 году в работе съезда принимал участие лично Патриарх Кирилл.

«В первую очередь хотел бы отметить, что еще совсем недавно велась подготовка к проведению второй по счету встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Папы Римского Франциска. Первая такая встреча состоялась, как известно, в феврале 2016 года в Гаване на Кубе. Однако весной этого года Ватикан заявил о том, что подготовка к проведению встречи приостановлена, и о том, что сама эта встреча не состоится», — напомнил митрополит Антоний.

Он заверил, что «с тех пор никаких предложений со стороны Ватикана в отношении возможной организации встречи в другое время или в другом месте в наш адрес официально не поступало».

В РПЦ, отметил собеседник агентства, «безусловно, ознакомились с публичными заявлениями как самого Папы Франциска, так и его ближайших помощников, сделанными посредством прессы, о том, что Папа предполагает встретиться с Патриархом Кириллом на полях VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Казахстане». «Однако, повторюсь, никаких официальных контактов на эту тему до сегодняшнего дня не осуществлялось», — подчеркнул митрополит Антоний.

По словам представителя РПЦ, встреча Патриарха Московского и Папы Римского «не может иметь место «на полях», пусть и столь значимого мероприятия, как Съезд лидеров мировых и традиционных религий, — она должна стать самостоятельным мероприятием в силу своего особенного значения». И такая встреча, продолжил митрополит Антоний, «должна быть самым тщательным образом подготовлена, должна быть согласована ее повестка, должен быть заранее продуман ее результативный документ».

Примером для Русской Церкви в этом плане является Гаванская встреча Патриарха Кирилла и Папы Франциска, которая готовилась заблаговременно и по итогам которой предстоятели приняли важную итоговую декларацию. «Актуальность этого документа не потеряла своего значения и в наши дни, несмотря на то, что с момента встречи прошло уже несколько лет. До недавнего времени мы каждый год проводили совместные мероприятия, во время которых размышляли над теми посланиями, которые Патриарх Кирилл и Папа Франциск сформулировали в итоговом заявлении по результатам своей встречи», — отметил митрополит Антоний.

«Мы исходим из того, что новая встреча должна быть таким же образом серьезно подготовлена. Для ее организации должен иметь место необходимый в таких случаях подготовительный процесс. Могу констатировать, что до сегодняшнего дня никакой подготовки к проведению новой встречи не осуществлялось», — заключил собеседник агентства.

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Глава Зала печати Св. Престола Маттео Бруни ранее официально объявил, что Папа Франциск с 13 по 15 сентября совершит апостольскую поездку в Казахстан по случаю VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Ранее в ходе беседы с руководителями иезуитских изданий Европы Понтифик выразил надежду, что в сентябре в Казахстане он сможет встретиться с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

В преддверии съезда Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 16 августа обсудил с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым межрелигиозный диалог в республике и взаимодействие государства и Церкви.

Кроме того, ранее глава ОВЦС митрополит Волоколамский Антоний встретился с Папой Римским Франциском по инициативе Ватикана — беседа, как сообщили в ОВЦС, была «содержательной и продолжительной». А в среду 24 августа митрополит Антоний встретился в Москве в Отделе внешних церковных связей с Апостольским нунцием (послом Ватикана) в России архиепископом Джованни Д’Аниелло – согласно сайту ОВЦС, «стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес».