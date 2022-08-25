Председатель ОВЦС встретился с Апостольским нунцием в России

Председатель ОВЦС встретился с Апостольским нунцием в России

Август 25, 2022

24 августа 2022 года в Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата прошла председателя ОВЦС митрополита Волоколамского Антония с Апостольским нунцием в Российской Федерации архиепископом Джованни Д’Аниелло.

Во время состоявшейся на Даниловском валу встречи стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.


Источник: Служба коммуникации ОВЦС

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна