Председатель ОВЦС встретился с Апостольским нунцием в России
24 августа 2022 года в Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата прошла встреча председателя ОВЦС митрополита Волоколамского Антония с Апостольским нунцием в Российской Федерации архиепископом Джованни Д’Аниелло.
Во время состоявшейся на Даниловском валу встречи стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.
Источник: Служба коммуникации ОВЦС
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