Председатель ОВЦС встретился с Апостольским нунцием в России

24 августа 2022 года в Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата прошла встреча председателя ОВЦС митрополита Волоколамского Антония с Апостольским нунцием в Российской Федерации архиепископом Джованни Д’Аниелло.

Во время состоявшейся на Даниловском валу встречи стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.



Источник: Служба коммуникации ОВЦС