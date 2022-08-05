Папа Франциск встретился с митрополитом Волоколамским Антонием (+ ФОТО)

Утром 5 августа Папа Франциск принял на частной аудиенции митрополита Волоколамского Антония (Севрюка), пишет Vatican News со ссылкой на Зал печати Святейшего Престола.

Это был первый визит в Ватикан нового председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, сменившего в начале июня на этом посту митрополита Илариона (Алфеева).

В ходе обстоятельной беседы, прошедшей на итальянском языке, Папа Франциск и митрополит Антоний обсудили многочисленные вопросы, стоящие на повестке православно-католических отношений, в том числе в контексте происходящих в мире политических процессов, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В завершение встречи собеседники обменялись памятными подарками.

Аудиенция главы ОВЦС в Апостольском дворце Ватикана стала продолжением экуменического диалога между Папой Римским и Русской Православной Церковью.

16 марта Святейший Отец и Патриарх Московский всея Руси Кирилл пообщались по видеосвязи. 25 апреля, в день празднования Светлого Христова Воскресения по юлианскому календарю, Епископ Рима направил поздравительное послание Патриарху Кириллу.

В июне Папа заявил, что надеется встретиться с Патриархом Кириллом в Казахстане. Предполагается, что готовившаяся, но отложенная на фоне событий на Украине встреча может состояться в Нур-Султане во время Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Напомним, что Папа Франциск уже подтвердил свое участие в этом форуме.