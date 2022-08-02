Опубликована программа Апостольского визита Папы Франциска в Казахстан

2 августа Ватиканский зал печати обнародовал программу Апостольского визита Папы Франциска в Республику Казахстан, который будет проходить с 13 по 15 сентября в Нур-Султане по случаю VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, по приглашению гражданских и церковных властей страны. Передает русская служба Vatican News.

Во вторник утром 13 сентября Папа Франциск отправится из международного римского аэропорта Фьюмичино и в 17 часов 45 минут прибудет в международный аэропорт Нур-Султана, где пройдёт официальная приветственная церемония.

В 18 часов 30 минут Святейший Отец нанесёт визит вежливости к президенту Казахстана в его резиденции в Нур-Султане и через час встретится с представителями властей, гражданского общества и дипломатическим корпусом в Центральном концертном зале «Казахстан», обратившись к ним с речью.

В среду 14 сентября в 10 часов утра в столичном Дворце мира и согласия Папа Франциск примет участие в церемонии открытия и пленарном заседании VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий; в ходе конгресса запланирован момент общей молитвы в тишине.

В полдень Епископ Рима проведёт в частном порядке встречи с некоторыми религиозными лидерами во Дворце мира и примирения.

В 16 часов 45 минут Папа возглавит Святую Мессу на площади перед выставочным центром EXPO и произнесёт проповедь.

В четверг 15 сентября в 9 часов утра в резиденции апостольской нунциатуры Святейший Отец проведёт личную встречу со своими собратьями из Общества Иисусова, а позже встретится с поместными епископами, священниками, диаконами, монашествующими, семинаристами и пастырскими работниками в столичном кафедральном соборе Божией Матери Неустанной Помощи; Святейший Отец обратится к ним с речью.

В 15 часов состоится чтение заключительной декларации и подведение итогов VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий во Дворце мира и согласия, во время которого Папа Франциск выступит со специальным обращением.

На 16 часов 15 минут запланирована церемония прощания в международном аэропорту Нур-Султана, после чего Святейший Отец отправится на самолёте в Рим и прибудет в международный аэропорт Фьюмичино в 20 часов 15 минут.