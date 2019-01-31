Патриарх Кирилл напомнил депутатам Госдумы об опасности социального неравенства, разделенности власти и народа

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл напомнил российским парламентариям о необходимости следовать идеалу общественной справедливости.

«В разные исторические эпохи существовали различные формы участия народа в управлении страной. Какими бы ни были формы этого участия, власть и общество не должны существовать в параллельных мирах. Разделенность власти и народа рано или поздно способна привести к печальным последствиям для государства и его граждан», — заявил патриарх в среду в Госдуме на Рождественских парламентских встречах.

Он выразил убеждение, что идеал равных возможностей для всех людей нужно и должно осуществлять не только в пределах храма, «идеал общественной справедливости должен быть ориентиром государственной жизни и законотворческой деятельности».

«Запрос на справедливость существует и в нашем обществе, — уверен патриарх. — Разрыв между бедными и богатыми несет в себе опасный заряд. Социальное неравенство создает внутри общества пропасть, которая подобно «черной дыре» поглощает духовные силы народа. Неравенство разъедает ткань народного единства».

В этой связи предстоятель Церкви положительно оценил стремление состоятельных людей жертвовать часть своих средств на благотворительность и образовательные программы, на поддержку науки.



Источник: Интерфакс

Фото: foto.patriarchia.ru