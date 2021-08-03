Патриарх Илия II по-прежнему пользуется наибольшей симпатией в Грузии

Католикос-патриарх Грузии Илия II среди известных личностей по-прежнему пользуется наибольшей симпатией опрошенных грузинских граждан, говорится в опубликованных в понедельник представительством американского Международного республиканского института (IRI) результатах проведенного в июне опроса.

Согласно исследованию, уважение и симпатию патриарху выразили 88% опрошенных.

Как отмечают в организации, за патриархом следуют мэр Тбилиси Каха Каладзе (58%), бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария, который недавно основал новую политическую партию «За Грузию» (56%), и действующий глава правительства Ираклий Гарибашвили (40%).

Лидер оппозиционной партии «Единое национальное движение» Никанор Мелия пользуется симпатией 39% опрошенных, а президент Грузии Саломе Зурабишвили — 31%.

Что касается институтов, то опрос показал, что выше всего рейтинг доверия в Грузии у армии — 85%, а на втором месте находится патриархия, деятельностью которой довольны 80% опрошенных.

Деятельность грузинской полиции положительно оценивают 65% опрошенных, недовольны ее работой 32%.

Работой СМИ довольны 58% опрошенных, а 32% она не нравится.

По оценке деятельности правительство Грузии оказалось в данном рейтинге на восьмом месте. Офис президента Грузии в рейтинге деятельности институтов занял 14-е место.



Источник: Интерфакс-Религия