Пасхальный концерт состоялся в кемеровском католическом приходе

1 мая в Приходском кафе храма Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии г. Кемерово прошел Пасхальный концерт вокальной студии «Фасольки». Об этом сообщается на страничке «Римско-католическая Церковь Кузбасса».

На концерте прозвучали красивые песни, которые девочки пели, как сольно, так и вместе. Слушатели поддерживали исполнительниц бурными аплодисментами, участвовали в интерактивах мероприятия, пели вместе с детьми на сцене в последнем номере концерта. В мероприятии принимали участие: Мария Колмогорова, Таисия Панчеха, Анна и Полина Самаркины.

Кроме того сообщается, что помещение кафе, где проходил концерт, украсили рисунки девочек на тему праздника Святой Пасхи.

«Фасольки» поют с сентября 2021 года. За этот период было несколько записей треков, снятие клипов, участие в фестивалях и концертах. А 7 мая в 12:30 в кемеровском приходе пройдет очередное прослушивание для юных новичков, желающих заниматься вокалом в душевной компании!