Пасхальное поздравление Патриарха Кирилла главам инославных Церквей

Пасхальные поздравления направил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл главам инославных Церквей. В числе адресатов посланий — Папа Римский Франциск, Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин II, Католикос Киликийский Арам I, Католикос Востока, Митрополит Маланкарский Василий Мap Фома Матфей III, Католикос-Патриарх Ассирийской Церкви Востока Map Ава III, Патриарх Маронитский Бешара Бутрос, кардинал ар-Раи.

В поздравлении говорится:

От всего сердца поздравляю Вас со светлым праздником Пасхи Господней и обращаю к Вам слова древнего приветствия:

Христос воскресе!

Воскресение Христово — величайшее событие человеческой истории. Победоносным восстанием из мертвых Господь Иисус навеки разрушил оковы греха и смерти, дабы и нам ходить в обновленной жизни (Рим. 6:4), имея веру и упование на Бога (1 Пет. 1:21).

Возвеселимся же ныне и разделим эту неизреченную духовную радость с ближними и дальними, проповедуя всему миру о Воскресении Спасителя.

Желаю Вам крепкого здравия, бодрости духа и обильной помощи Творца в дальнейших ответственных трудах.

С любовью о Христе Воскресшем

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ



Источник: Patriarchia.ru