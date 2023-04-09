Пасхальное послание Urbi et Orbi Святейшего Отца Франциска, 9 апреля 2023 г., Ватикан, площадь Святого Петра

Дорогие братья и сёстры, Христос воскресе!

Ныне возглашаем, что Он, Господь жизни нашей, есть «воскресение и жизнь» мира (ср. Ин 11,25). Он есть Пасха, что означает «переход», ибо в Иисусе свершился решающий переход человечества от смерти к жизни, от греха к благодати, от страха к доверию, от опустошения к общению. В Нем, Господе времени и истории, я хотел бы сказать всем с радостью в сердце: «Светлой Пасхи!».

Пусть она будет для каждого из вас, дорогие братья и сестры, особенно для больных и бедных, стариков и тех, кто переживает времена испытаний и усталости, переходом от скорби к утешению. Мы не одиноки: Иисус, Живой, с нами вовеки. Да радуется Церковь и весь мир, ибо сегодня Господь открыл для нас мост к жизни, и наши надежды больше не разбиваются о стену смерти. Да, братья и сестры, с Пасхой судьба мира изменилась, и в этот день, который совпадает с наиболее вероятной датой воскресения Христа, мы можем радоваться, празднуя, по чистой милости, самый важный и прекрасный день в истории.

Христос воскрес, воистину воскрес, как возглашается в Церквах Востока. Christòs anesti. Это воистину говорит нам о том, что надежда – не иллюзия, а истина! Что путь человечества от Пасхи и далее, отмеченный надеждой, проходит быстрее. Первые свидетели воскресения показывают нам это своим примером. Евангелия повествуют о том, с какой поспешностью в день Пасхи женщины «побежали возвестить ученикам Его» (Мф 28,8). А после того, как Мария Магдалина «бежит и приходит к Симону Петру» (Ин 20,2), Иоанн и Петр «побежали оба вместе» (ср. ст. 4), чтобы достичь места, где был похоронен Иисус. Затем, в пасхальный вечер, встретив Воскресшего на дороге в Эммаус, два ученика «отправились в путь без промедления» (Лк 24,33) и с поспешностью прошли в темноте несколько километров в гору, движимые неудержимой пасхальной радостью, горевшей в их сердцах (ср. ст. 32). Из-за той же самой радости Петр, увидев воскресшего Иисуса на берегу Галилейского моря, не смог остаться в лодке с остальными, но сразу же прыгнул в воду, чтобы быстро поплыть навстречу Ему (ср. Ин 21,7). Таким образом, в Пасху путь ускоряется и превращается в гонку, поскольку человечество видит цель своего пути, видит смысл своей судьбы – Иисуса Христа – и призвано поспешить навстречу Ему, надежде мира.

Давайте и мы поспешим встать на путь взаимного доверия: доверия между людьми, между народами и странами. Пусть нас удивит радостная весть Пасхи, свет, озаряющий тьму и мрак, в которые слишком часто погружается мир.

Давайте поспешим преодолеть конфликты и разногласия и откроем наши сердца для тех, кто больше всего нуждается в помощи. Давайте поспешим по пути мира и братства. Давайте радоваться конкретным признакам надежды, которые приходят к нам из многих стран, начиная с тех, которые предлагают помощь и радушный прием тем, кто бежит от войны и нищеты.

Однако на этом пути все еще много камней преткновения, которые делают наше стремление к воскресшему Господу трудным и утомительным. К Нему мы обращаем нашу мольбу: помоги нам бежать к Тебе! Помоги нам открыть наши сердца!

Помоги возлюбленному украинскому народу на его пути к миру и излей пасхальный свет на российский народ. Утешь раненых и тех, кто потерял близких из-за войны, и даруй пленным благополучно вернуться к своим семьям. Открой сердца всего международного сообщества, дабы оно приложило усилия для прекращения этой войны и всех конфликтов, обагряющих мир кровью, начиная с Сирии, которая все еще ждет мира. Поддержи пострадавших от сильного землетрясения в Турции и в той же Сирии. Помолимся о тех, кто потерял родных и друзей и остался без крова: да получат они утешение от Бога и помощь от семьи народов.

В этот день мы вверяем Тебе, Господи, град Иерусалим, первого свидетеля Твоего воскресения. Я выражаю глубокую обеспокоенность в связи с атаками последних дней, ставящих под угрозу столь желанную атмосферу доверия и взаимного уважения, необходимую для возобновления диалога между израильтянами и палестинцами, дабы в Святом граде и во всем регионе воцарился мир.

Помоги, Господи, Ливану, все еще ищущему стабильности и единства, чтобы он смог преодолеть свои разногласия и чтобы все его граждане могли работать вместе на общее благо страны.

Не забудь, Господи, о возлюбленном народе Туниса, особенно о молодежи и тех, кто страдает от социальных и экономических проблем, чтобы они не теряли надежды и вместе работали над построением мирного и братского будущего.

Обрати Свой взор на Гаити, которое уже несколько лет переживает серьезный социально-политический и гуманитарный кризис, и поддержи усилия политических деятелей и международного сообщества, направленные на поиск окончательного решения множества проблем, от которых страдает измученное население страны.

Укрепи процессы мира и примирения, начатые в Эфиопии и Южном Судане, и положи конец насилию в Демократической Республике Конго.

Поддержи, Господи, христианские общины, празднующие сегодня Пасху в особых обстоятельствах, как в Никарагуа и Эритрее, и помяни всех, кому не дают свободно и публично исповедовать свою веру. Даруй утешение жертвам международного терроризма, особенно в Буркина-Фасо, Мали, Мозамбике и Нигерии.

Помоги, Господи, Мьянме идти путями мира и просвети сердца виновных, дабы многострадальные рохинджа обрели справедливость.

Утешь беженцев, депортированных, политических заключенных и мигрантов, особенно наиболее уязвимых, а также всех тех, кто страдает от голода, нищеты и пагубных последствий наркоторговли, торговли людьми и всех форм рабства. Вдохнови, Господи, лидеров наций, дабы ни один человек не подвергался дискриминации и унижению достоинства; чтобы при полном уважении прав человека и демократии эти социальные бедствия были исцелены, в постоянном и исключительном стремлении к общему благу граждан, чтобы были гарантированы безопасность и условия, необходимые для диалога и мирного сосуществования.

Братья, сестры, давайте же и мы вновь обретем вкус к путешествию, ускорим пульс надежды, предвкусим красоту Небес! Давайте сегодня черпать силу в благости, чтобы идти навстречу Благу, которое не разочаровывает. И если, как писал один древний Отец Церкви, «величайший грех – не верить в силу воскресения» (Исаак Сирин, Слова подвижнические I,5), то сегодня мы исповедуем: «Да, мы уверены: Христос воистину воскрес» (Секвенция). Мы веруем в Тебя, Господь Иисус, мы верим, что с Тобой возрождается надежда и путь продолжается. Ты, Господь жизни, ободряешь нас на нашем пути и повторяешь, как ученикам в пасхальную ночь: «Мир вам!» (Ин 20,19,21). Мир вам! Мир вам!



Источник: русская служба Vatican News