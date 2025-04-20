«Пасха озаряет ночь истории светом надежды». Текст проповеди Папы Франциска для Навечерия Пасхи в Святую ночь. Ватикан, 19 апреля 2025 г.

Вечером 19 апреля делегат Папы Франциска, декан Коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре, возглавил у алтаря Кафедры в соборе Св. Петра Всенощное пасхальное бдение. Во время богослужения кардинал зачитал проповедь, подготовленную Святейшим Отцом, который проходит реабилитацию после болезни.

На торжественной Мессе сослужили 34 кардинала, 24 епископа и 260 священников, в ней участвовали около пяти тысяч паломников. За несколько часов до начала богослужения Папа Франциск посетил собор Св. Петра, чтобы вознести личную молитву и поддержать верующих, собравшихся на Пасхальное бдение.

В своей проповеди Святейший Отец напоминает, что свет Воскресения, подобно тихому рассвету, постепенно рассеивает тьму человеческой истории. Подобным образом на этой литургии пасхальная свеча медленно продвигалась к алтарю, а сердца верующих наполнялись ликованием: земля озаряется дивным светом, ибо сияние вечного Царя победило сумрак мира сего. Именно в предрассветные часы совершается Воскресение: при первых лучах света женщины находят отваленный камень у гробницы Господа, тогда как в сердцах учеников царит растерянность и страх. Всё происходит в ночи.

По словам Епископа Рима, «Пасхальное бдение напоминает, что «свет Воскресения освещает путь шаг за шагом, врывается в тьму истории без шума, деликатно сияет в нашем сердце». Рождённая Пасхой вера должна быть «смиренной, лишённой всякого триумфализма», поскольку Воскресение не является зрелищем, принуждающим к вере, и не избегает страданий Голгофы.

Папа предостерегает от ложного представления, будто Пасха устраняет все испытания. И хотя победа Христа над грехом и смертью уже одержана, «но в нашей земной истории сила Его Воскресения всё ещё возгорается», подобно лучику света, который необходимо беречь и укреплять.

Особенно в Юбилейный год мы должны взращивать надежду Пасхи в своей жизни и в мире, призывает Святейший Отец. Когда нас охватывает горечь смертной печали, когда мы видим, как зло торжествует на земле, когда эгоизм и насилие глубоко ранят общество, необходимо возвращаться к вести пасхальной ночи: свет постепенно пробивается сквозь тьму, открывая перспективу новой жизни и освобождённого мира. Нас может удивить новое начало, даже если оно кажется невозможным, ибо Господь победил смерть. Это проникновенная весть наполняет сердца надеждой. Воскресший Христос даёт уверенность, что «наша личная история и путь человечества, хотя ещё погружены в ночную тьму, находятся в руках Бога», Который не допустит окончательной победы зла. Однако надежда, уже исполнившаяся во Христе, требует от нас быть её достоверными свидетелями и помогать Царству Божию расти в сердцах современников.

Папа Франциск цитирует св. Августина: Воскресение Господа знаменует новую жизнь для всех, кто верит в Него. Жить Пасхой – значит стать глашатаями надежды в мире, где еще свирепствуют ветры смерти. Жить Пасхой можно через слова, маленькие ежедневные жесты, решения, вдохновлённые Евангелием. Вся наша жизнь может стать свидетельством надежды для тех, кто утратил веру, сбился с пути, склонился под бременем жизни; кто одинок и замкнут в своей боли, кто угнетён и беден, кто страдает от войн; для униженных женщин, нерожденных и пострадавших от насилия детей, для жертв войны. «Всем и каждому мы должны нести свет Пасхи!»

«Воскресший Христос – это окончательный перелом в истории человечества. Он – надежда, которая не угасает. Он – любовь, которая сопровождает и поддерживает нас. Он – будущее истории, конечная цель, к которой мы стремимся, чтобы быть принятыми в новую жизнь, где Сам Господь отрёт все наши слезы, “и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет” (Откр 21,4). И эту пасхальную надежду, этот поворотный пункт во тьме, мы должны возвестить всем».

Пасха, напоминает Святейший Отец, – это время надежды. «Ещё есть страх и горькое осознание греха, но уже пробивается свет. Пасха несёт благую весть о том, что, несмотря на кажущуюся деградацию мира, зло уже побеждено». Даже если кажется, что Бог далёк, даже если нас поглощают житейские заботы, «Господь идёт вместе с нами по дорогам жизни» и множество лучей надежды освещают путь.

В конце проповеди Папа Франциск призывает верующих:

«Предоставим же место свету Воскресшего, станем строителями надежды для всего мира!»



Источник: русская служба Vatican News