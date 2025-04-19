Вице-президент США посещает Ватикан (+ ФОТО)

Утром 19 апреля вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс встретился в Ватикане с государственным секретарём Святейшего Престола кардиналом Пьетро Паролином и архиепископом Полом Ричардом Галлахером, секретарём по связям с государствами и международными организациями, сообщает русская служба Vatican News.

«В ходе дружеской беседы в Государственном секретариате было выражено удовлетворение добрыми двусторонними отношениями между Святейшим Престолом и Соединёнными Штатами Америки и подтверждена обоюдная приверженность защите права на свободу вероисповедания и свободу совести, – отмечается в коммюнике Зала печати Ватикана. – Стороны обменялись мнениями о международной обстановке, особенно о странах, охваченных вооружёнными конфликтами, политической напряжённостью и тяжёлыми гуманитарными ситуациями. Отдельное внимание было уделено положению мигрантов, беженцев и заключённых. Были также рассмотрены другие вопросы, представляющие взаимный интерес».

Стороны выразили надежду на конструктивное сотрудничество между государственными властями и Католической Церковью в США, особо отметив её ценную роль в служении наиболее уязвимым слоям общества.

Днем ранее, в Страстную пятницу, вице-президент Вэнс вместе с супругой и тремя детьми принял участие в богослужении Воспоминания Страстей Господних, которое в соборе Св. Петра возглавил кардинал Клаудио Гуджеротти, префект Департамента по делам Восточных Церквей, делегат Папы Франциска.