Парламент Азербайджана поддержал предложение правительства об открытии посольства в Ватикане

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании 29 октября принял в первом чтении проект закона «Об учреждении посольства Азербайджана в Ватикане».

«Учредить посольство Азербайджанской Республики в Святом Престоле», – говорится в тексте документа, опубликованном на сайте парламента.

В настоящее время Баку дипломатические отношения со Святым Престолом поддерживает из Парижа. В случае создания посольства вряд ли оно сможет получить прописку в самом Ватикане, там тесно, и проживающие в граде-государстве иностранные представительства делят друг с другом этажи в ватиканских дворцах. Скорее всего, Азербайджан будет искать здание в Риме, но в любом случае — это куда ближе к Святому Престолу, чем Париж, пишет REGNUM.

Тем не менее, по сообщению ТАСС, связи между Баку и Ватиканом достаточно активны.

Главы Римско-Католической Церкви дважды посещали Азербайджан, большинство населения которого составляют мусульмане: в 2002 году с визитом в Баку побывал св. Иоанн Павел II, в 2016 году – Папа Франциск.

Крупнейшая неправительственная организация Азербайджана – Фонд Гейдара Алиева, возглавляемый первой леди страны Мехрибан Алиевой, участвует в реставрации исторических и культурных памятников в Ватикане. В частности, несколько лет назад при содействии фонда были восстановлены катакомбы святых Марцеллина и Петра.

В Баку действует католический храм Пресвятой Девы Марии.