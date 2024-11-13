Папу Римского призвали отказаться от рождественской ели в Ватикане

Экологи в Италии обратились к Папе Франциску с просьбой отменить вырубку 200-летней ели, которая должна стать главным рождественским деревом на площади Святого Петра в Ватикане. Ель высотой 29 м, которую назвали «Зеленым великаном», планируется срубить в лесу долины Ледро (провинция Трентино на севере Италии) и доставить в Ватикан к 9 декабря. Об этом сообщает РБК Life со ссылкой на The Guardian.

Традиция устанавливать рождественскую ель и вертеп на площади Святого Петра зародилась в 1982 году. С тех пор Ватикан ежегодно получает дерево в дар от одной из итальянских провинций или стран Европы. Однако в этом году несколько экологических ассоциаций из провинции Трентино выступили против этой традиции. Они заявили, что вырубка дерева является «бесполезной жертвой». В своем письме к Папе они заявили, что считают такую традицию противоречащей его призывам к борьбе с климатическим кризисом.

Активисты собрали более 40 тыс. подписей под петицией с призывом прекратить использование живых деревьев в качестве символов праздника. Они назвали это «чисто потребительской практикой», направленной на привлечение туристов и создание фотоконтента. Местные жители Ледро также выразили свое несогласие и предупредили о намерении перекрыть дорогу, чтобы не допустить транспортировку ели в Рим.

В ответ на протесты мэр Ледро Ренато Джирарди высказал недоумение и отметил, что не ожидал столь острой реакции. Он заявил, что это может испортить весь праздник и отметил, что дерево в любом случае срубили бы и отправили на лесопилку. По его словам, вырубка дерева была запланирована для поддержания экологического равновесия.

Джирарди также опроверг слухи о вырубке дополнительных 39 деревьев для украшения интерьеров Ватикана. Он пояснил, что эти деревья будут закуплены в специализированных питомниках, а не срублены в лесах Ледро. Кроме того, они относятся к сорту Nordmann, который специально выбирают для украшения интерьеров, так как они долго не осыпаются.

Стоимость вырубки и транспортировки «Зеленого великана» в Ватикане оценивается в €6 тыс. (625 тыс. руб.). Джирарди уточнил, что процедура не выходит за рамки бюджета, а выбор ели и ее доставка стали традиционной частью празднования Рождества в Ватикане.