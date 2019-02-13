Папский элемозинарий совершил заупокойную Мессу по бездомному

По сообщению Ватиканского зала печати, утром 9 февраля в римской церкви Санто-Спирито-Ин-Сассия состоялась заупокойная литургия в память о 62-летнем бездомном поляке Яне, который скончался 8 декабря прошлого года.

От имени Святейшего Отца богослужение возглавил Папский элемозинарий кардинал Конрад Краевский. На Святой Мессе, с песнопениями и в сопровождении органа, об усопшем молились многочисленные бездомные, монахини и члены Общины Святого Эгидия.

В коммюнике ватиканской пресс-службы отмечается, что храм Санто-Спирито-Ин-Сассия был выбран для заупокойной службы неслучайно, потому что Ян много лет проживал в этом районе. Из-за бюрократических процедур церемония состоялась лишь через два месяца после смерти польского бездомного; Ян был похоронен на римском кладбище Прима Порта.



Виктор Владимиров

Источник: Vatican News