Папская академия защиты жизни опубликовала документ, посвященный ситуации пожилых людей после пандемии

«Старость: наше будущее. Ситуация пожилых людей после пандемии»: так называется новый документ Папской академии защиты жизни, созданный в сотрудничестве с Департаментом служения целостному развитию человека. В тексте звучат размышления об уроках пандемии и её последствиях для общества сегодня и в ближайшем будущем. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

С одной стороны, говорится в документе, пандемия выявила взаимозависимость жителей планеты, а с другой – огромное неравенство между ними. Мы все попали в шторм, но плывем в разных лодках, поэтому самые слабые тонут каждый день. Сегодня крайне важно пересмотреть модель развития для всей планеты и в мире, изменённом COVID-19, Церковь должна предложить путь «людям, ищущим смысла и надежды для своей жизни». Во время первой волны пандемии значительная часть погибших находились в учреждениях для престарелых, – местах, призванных защищать «наиболее уязвимую часть общества». Поэтому необходимо новое видение, «новая парадигма, которая позволит обществу позаботиться о стариках».

В документе отмечается, что сегодня человеческая жизнь отмечена более высокой продолжительностью: согласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году в мире будет 2 миллиарда человек старше 60 лет, что составит одну пятую населения. По этой причине, подчёркивается в тексте, «наши города должны стать инклюзивными и гостеприимными местами для стариков и в целом – для всех форм уязвимости». К сожалению, в обществе преобладает идея, что старость – это несчастный возраст, когда требуются лишь опека, уход и деньги на лечение. Однако именно этот возраст «является даром Бога и необычайным богатством, победой, которую нужно тщательно оберегать, даже когда болезнь переходит в инвалидность и когда возникает потребность в качественной комплексной помощи». Пандемия укрепила осознание того, что старость – это сокровище, которое нужно ценить и оберегать.

Документ Папской академии защиты жизни призывает к реализации новой модели, призванной обеспечить постоянную помощь в домах престарелых в соответствии с потребностями каждого из постояльцев. Необходимо расширить сеть солидарности, причём она не обязательно должна зиждиться на кровных узах с пожилыми людьми: в её основе должны быть общая принадлежность, дружба, чувства, взаимная щедрость в ответ на нужды ближнего.

Ссылаясь на неоднократные призывы Папы Франциска к молодым людям встречаться с пожилыми людьми, разговаривать с ними и учиться у них, документ подчёркивает, что старость – это вовсе не конец жизни, а приближение к тайне вечности. «Лишь благодаря старикам молодёжь сможет обрести свои корни, и только благодаря молодым людям пожилые смогут обрести заново способность мечтать». В документе содержится призыв к Церкви позаботиться о духовности пожилых людей и их потребности в близости Христа.

Уязвимость пожилых людей – это урок жизни, говорится в документе. «Старость также следует понимать в духовной перспективе: это благоприятный возраст преданности Богу». По мере того, как тело ослабевает, а психика, память и разум убывают, «зависимость человека от Бога становится всё более очевидной». В документе звучит призыв ко всему обществу, Церкви, к различным религиозным традициям, к миру культуры, школы, волонтёрства, досуга, экономики и социальных коммуникаций: почувствовать ответственность за создание и поддержку новых инициатив в пользу стариков. Пожилые люди должны «получать сопровождение и помощь в семейном контексте, у себя дома и – в любом случае – в домашней обстановке, больше похожей на дом, чем на больницу. Речь идёт о поворотном культурном моменте, который необходимо реализовать», – подводит итог документ Папской академии защиты жизни.