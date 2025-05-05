Папамобиль Папы Франциска будет переоборудован в мобильный госпиталь для Газы

Перед смертью Святейший Отец приказал переоборудовать свой автомобиль в передвижную медицинскую клинику для детей сектора Газа, сообщает Vatican News.

Миссия Папы Франциска ради мира продолжается и после его кончины. Папский автомобиль, тот самый, из которого он приветствовал миллионы верующих на площади Святого Петра, будет преобразован в передвижной госпиталь для детей Газы. Инициатива была поручена «Каритас» Иерусалима.

Решение подарить автомобиль Газе стало последним жестом солидарности Папы с теми, с кем он был близок на протяжении всего своего понтификата и особенно в последние годы. В результате ужасной войны и тяжелого гуманитарного кризиса почти миллион детей в секторе Газа были вынуждены покинуть свои дома, а медицинская система была практически полностью разрушена.

Папамобиль будет оснащен медицинским оборудованием, необходимым для диагностики, обследования и лечения детей: экспресс-тестами на инфекции, диагностическими инструментами, вакцинами, шовными наборами и другими жизненно важными принадлежностями.

Мобильная клиника позволит оказывать помощь детям в самых отдаленных уголках сектора Газа после восстановления гуманитарного доступа.

«Это не просто транспортное средство, это сигнал о том, что мир не забыл о детях сектора Газа», — говорит представитель Каритас Питер Брюн.