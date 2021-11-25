Папа: жертвы насилия должны быть защищены и выслушаны

Непосредственно перед общей аудиенцией в среду 24 ноября – в преддверии Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин – Святейший Отец приветствовал в Ватиканской базилике членов Итальянской ассоциации жертв насилия.

Выслушивать и защищать пострадавших от злоупотреблений, выходить им навстречу с конкретной помощью: Папа Франциск возвращается к этой драматической теме, чтобы привлечь внимание мира и осудить глобальное явление, которое принимает множество форм – от торговли людьми до физического и сексуального насилия и угроз убийства женщин.

Епископ Рима выразил признательность членам Итальянской ассоциации жертв насилия за их «действенную помощь и поддержку тех, кто пострадал от агрессии, прошёл через страдания и оказался в трудной жизненной ситуации». Насилие всегда ужасно, подчеркнул Святейший Отец: «Своей важной деятельностью вы вносите вклад в созидание более справедливого и солидарного общества. Пусть ваш пример станет вдохновением для обновлённой заботы о жертвах насилия, чтобы они были защищены, а их страдания были приняты во внимание и выслушаны».

Итальянская ассоциация жертв насилия действует с 2006 года, и за это время она оказала ценную моральную, психологическую и юридическую помощь 489 женщинам, пострадавшим от разных видов насилия, говорится на её официальном сайте: 37 волонтёров предлагают конкретную и незамедлительную поддержку. Сейчас организация работает над реализацией очередного проекта практической помощи жертвам, занимаясь строительством дома-убежища Casa dei Fiori Recisi («Дом срезанных цветов»). Кризисный центр возводится на пожертвования благотворителей и преследует единственную цель: сделать так, чтобы пострадавшие чувствовали себя здесь в «безопасной, защищённой и комфортной» среде.



Источник: Vatican News