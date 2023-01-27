Аудиенция для участниц международной конференции. Папа: женщины – путь к миру (+ ФОТО)

26 января Святейший Отец принял на частной аудиенции в Зале консистории участниц международной конференции, проходящей в эти дни в Папском Урбанианском университете на тему «Женщины-созидательницы культуры межрелигиозной встречи». Передает русская служба Vatican News.

Обращаясь к гостям, Епископ Рима отметил: «Нечасто случается, когда верующие двенадцати религий со всего мира собираются вместе и обсуждают важные вопросы встречи и диалога ради продвижения мира и понимания в нашем израненном мире».

Это приобретает ещё большее значение, потому что конференция посвящена обмену опытом и взглядами женщин, подчеркнул Папа:

«К миру нужно стремиться, ещё больше привлекая женщин, ибо женщина даёт миру заботу и жизнь: она – путь к миру».

Католическая Церковь привержена межрелигиозному диалогу и сотрудничеству между верующими разных религиозных традиций, сказал Святейший Отец, отметив важность внимания к их богатому опыту, способному «привить миру дух радушия, заботы и братства». Умение сесть и выслушать других, типичное в рамках межличностных встреч, «составляет парадигму гостеприимного отношения».

В конце аудиенции Епископ Рима преподал гостям апостольское благословение, поблагодарив их за «поощрение достоинства женщин и особенно девочек», а также за важную работу в эти дни конференции.