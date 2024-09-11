Папа завершил свой визит в Восточный Тимор встречей с молодежью (+ ФОТО)

В среду 11 сентября Папа Франциск завершил свой апостольский визит в Восточный Тимор, проведя последние часы в столице страны. Заключительным пунктом программы стала встреча с молодежью в Конференц-центре Дили, сообщает Vatican News.

День начался для Епископа Рима с частной Святой Мессы в 7:30 утра по местному времени. Через полтора часа Папа попрощался с сотрудниками и благотворителями Апостольской нунциатуры, где он проживал во время своего визита.

Около 9:20 Франциск отправился в Конференц-центр Дили – историческое здание 1960-х годов, построенное в португальском колониальном стиле. Раньше здесь размещался городской рынок, а сейчас его отреставрировали и превратили в главную столичную площадку для проведения форумов.

Папу встретили представители Национальной католической комиссии по делам молодежи и несколько молодых людей, которые преподнесли ему цветы и традиционный платок — таис. В Большом зале Св. Отец возложил цветы перед статуей Богородицы.

Программа включала в себя приветственное слово главы Молодёжной комиссии и свидетельства четырёх молодых людей.

Папа Франциск произнес глубокую и вдохновляющую речь, затронувшую наиболее важные аспекты жизни молодежи Восточного Тимора. Он начал с признания ключевой роли молодых людей в обществе, подчеркнув, что они составляют большинство населения и являются источником жизни, надежды и будущего этой азиатской страны.

Святейший Отец отметил, что предыдущие поколения, заложившие основы нации ценой больших жертв, оставили для молодежи «великое открытое здание». Теперь, подчеркнул Папа, пришло время новому поколению продолжить эту работу, строя общество, основанное на справедливости, сотрудничестве, честности и единстве в свете Евангелия.

Папа сосредоточил внимание на трех фундаментальных ценностях: свободе, верности и братстве. Размышляя о свободе, он призвал молодежь понимать ее не как эгоистичное самовыражение, а как ответственный выбор во благо, уважение к другим и любовь. Папа подчеркнул важность защиты окружающей среды и сохранения единства семьи, сославшись на свидетельства юных участников встречи.

Говоря о верности, понтифик сравнил молодежь со спортсменами, призывая их постоянно «тренироваться в добре» и поддерживать «мускулы духа» в форме. Он призвал их не поддаваться искушению легкой жизни без обязанностей, а продолжать работать самоотверженно и жертвенно ради улучшения мира и создания более справедливого и процветающего общества.

Особое внимание Папа Франциск уделил теме братства. Он призвал молодых людей отказаться от насилия и деструктивного поведения, напомнив им о святости человеческой жизни. Папа подчеркнул, что Бог хочет, чтобы мы были хранителями, а не врагами друг друга. Он привел в пример апостола Павла, который изменился после встречи с Христом, обратившись от ненависти к любви.

Святейший Отец также упомянул местную традицию Креста молодости, отметив ее как положительный пример взаимного уважения и поддержки между различными общинами. Он призвал молодых людей научиться принимать друг друга и делиться своими уникальными качествами, уважая разнообразие и способствуя общему благу.

В завершение своего выступления Папа напомнил о приближении Юбилейного 2025 года в Католической Церкви и пригласил молодежь принять участие в мероприятии, в том числе посетив Рим. Он выразил благодарность за теплый прием и попросил молодых людей помолиться за него.

В конце Папа выпустил голубей как символ мира и поприветствовал около 1500 молодых людей, собравшихся на площади перед зданием.

Этой встречей Папа Франциск завершил свой визит в Восточный Тимор, подчеркнув важность молодежи в построении будущего страны. Затем он отправился в аэропорт, чтобы продолжить свое апостольское путешествие — на этот раз уже в Сингапуре.