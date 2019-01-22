Папа: Заповеди блаженства – стиль христианской жизни

21 января Папа Франциск совершил в часовне Дома Святой Марфы утреннюю Мессу и в своей проповеди размышлял о словах Иисуса из Евангелии от Марка: «Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие».

Молодое вино – это данное нам слово Господне, отметил Папа, и подлинная духовная жизнь требует нового образа действий и поступков, «христианского стиля». Чтобы его лучше объяснить, Святейший Отец начал от обратного, приводя в пример три порока, омрачающих жизнь ученика Христа.

Во-первых, это «обвинительный стиль» тех верующих, которые во всём пытаются обвинить других, приписать им нечестность, очернить и обесславить. По словам Папы, это стиль «антипоборников справедливости»: он вторит тону злого духа, который в Библии назван «великим обвинителем», поскольку постоянно осуждает других. К сожалению, отметил Папа, это – «мода среди нас», и так было во времена Иисуса. Господь говорил таким обвинителям, что они видят в чужом глазу соломинку, а в своём не замечают бревна. «Кто из вас без греха, пусть первый бросит камень», – обращается Иисус к обвинителям. Поэтому жить в осуждении других, в поиске чужих недостатков – не по-христиански, «это вовсе не новые мехи».

Не менее порочен образ жизни католиков, который Папа Франциск определил как «обмирщённый», присущий миру сему, когда христиане декламируют Символ веры, но живут в гордыне, самодостаточности и привязанности к деньгам. «Господь дал тебе новое вино, но ты не постарался поменять мехов». Есть немало хороших людей, которые уступают такому духу тщеславия и показухи, им не хватает кротости для подлинного христианского стиля. «Мы должны учиться смирению у Иисуса, Пресвятой Девы Марии, у святого Иосифа», – призвал верующих Папа Франциск.

Наконец, есть ещё одна нехристианская манера, которая нередко можно встретить в наших общинах: дух эгоизма и безразличия. Люди считают себя добрыми католиками, чем-то занимаются, но их совсем не волнуют проблемы других – ни войны, ни болезни, ни страдания, ни заботы ближнего, подчеркнул Святейший Отец. Именно за это лицемерие Иисус упрекает книжников.

По сути, подлинный христианский стиль – «это стиль евангельских Заповедей блаженства: кротость, смирение, терпение в страданиях, любовь к справедливости, способность переносить гонения, никого не осуждать». Чтобы не войти в искушение «обвинительного, мирского и эгоистичного стилей», нужно почаще припоминать себе Заповеди блаженства. «Именно таков наш стиль; Заповеди блаженства — это новые мехи, путь к цели», – сказал в конце проповеди Папа Франциск.



Источник: Vatican News