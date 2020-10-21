Папа на площади Кампидольо: «Заповедь мира заложена в глубины религиозных традиций»

20 октября, после экуменической молитвы в римской базилике Санта-Мария-ин-Арачели, Папа Франциск принял участие в торжественной церемонии на Капитолийском холме, организованной Общиной Святого Эгидия в рамках межрелигиозной встречи на тему «Никто не спасается в одиночку. Мир и братство».

Подробности сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

На исторической площади Кампидольо прозвучали выступления президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы, Патриарха Константинопольского Варфоломея I, представителей иудаизма, ислама, буддизма, сикхизма и индуизма.

Приветствовав гостей, Святейший Отец отметил, что этот межрелигиозный молебен проходит в духе встречи в Ассизи, созванной святым Иоанном Павлом II в 1986 году; с тех пор община Святого Эгидия ежегодно поводит молитвенные встречи во имя мира между верующими различных религий. В этом видении мира было пророческое семя, которое постепенно созревало в беспрецедентных встречах, миротворческих инициативах, в новых перспективах братства. Несмотря на болезненные события минувших лет, – такие как конфликты, терроризм или радикализм, иногда во имя религии, – следует признать плодотворные шаги в диалоге между религиозными конфессиями, подчеркнул Папа. Это знак надежды, который побуждает нас работать вместе как братья: в частности, он проявился в важном документе «Человеческое братство для мира во всем мире и для совместного жительства», который Папа Франциск подписал вместе с верховным имамом «Аль-Азхара» Ахмадом Аль-Тайибом в 2019 году.

Епископ Рима отметил, что «заповедь мира заложена в глубины религиозных традиций»: разнообразие религий не оправдывает безразличия или вражды. Исходя из своего вероисповедания можно стать «ремесленниками мира, а не оставаться инертными наблюдателями зла войны и ненависти». Религии призваны служить миру и братству, именно поэтому нынешний молебен побуждает религиозных лидеров и всех верующих настойчиво молиться о мире, в котором особо нуждается наша планета.

Нельзя оставаться равнодушными, подчеркнул Святейший Отец: в мире есть много «забытых войн», которые по сей день являются причиной страданий и бедности. Политика и общественное мнение рискуют привыкнуть к злу войны как к естественному спутнику истории народов, однако нельзя забывать о страдающих, беженцах, жертвах конфликтов, о потерявших своих детей женщинах, об изуродованных и лишённых детства детях.

«Сегодня страдания из-за войн усугубляются пандемией коронавируса и невозможностью со стороны многих стран получить доступ к необходимому лечению», – подчеркнул Папа Франциск:

«Между тем, конфликты продолжаются, а вместе с ними – боль и смерть. Прекращение войны является неотложным долгом всех политических лидеров перед Богом. Мир – это приоритет любой политики. Бог потребует отчёта у тех, кто не искал мира или разжигал напряжённость и конфликты каждый день, месяцы, годы войны, на протяжении которых страдали народы».

Господь Иисус с глубокой мудростью призывает людей сложить оружие, дабы не погибнуть от него. Это однозначный ответ, повторяемый Церковью, на любое проявление насилия: «Хватит мечей, оружия, насилия, войн!», ибо каждая война делает мир хуже, чем он был до неё. Папа Франциск подчеркнул, что в одиночку ни один народ, ни одна социальная группа не сможет достичь мира, добра, безопасности и счастья. Уроки нынешней пандемии показывают, что «мировое сообщество находится в одной лодке, где зло со стороны одного наносит ущерб всем», поэтому никто не может спастись в одиночку, но только сообща.

Братство, возникающее из осознания единства всего человечества, отметил Папа, должно проникать в жизнь народов, сообществ, правителей, международных форумов. Мы можем спастись только вместе, и для этого нужно встречаться, вести переговоры, отказываться от конфликтов, договариваться о примирении, сдерживать «лексикон политики и пропаганды», разрабатывая конкретные пути к миру.

В конце обращения Епископ Рима подчеркнул: сегодняшняя встреча ясно показывает, что религии не хотят войны, – напротив, они опровергают тех, кто освящает насилие. Люди разных вероисповеданий просят всех молиться о примирении и действовать так, чтобы братство открывало новые пути надежды. «С Божьей помощью можно построить мир на земле и таким образом спастись вместе», – подчеркнул Святейший Отец.

В конце встречи религиозные лидеры и гражданские деятели почтили память жертв пандемии коронавируса и всех войн минутой молчания, подписали совместное воззвание о мире на земле и зажгли символический светильник мира.