Папа: Юлиана Нориджская – образец братства для наших дней

Папа Франциск обратился с посланием к паломникам со всего мира, которые приезжают в английский город Норидж по случаю 650-летия «Откровений Божественной любви», записанных Юлианой Нориджской. В 1373 году эта духовная писательница и мистик получила ряд видений о Страстях Христовых, и её труды на эту тему считаются самыми ранними из дошедших до нас произведений авторов-женщин на английском языке. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец заверяет в духовной близости участников экуменических богослужений, проходящих в католическом и англиканском соборах города. В послании на имя епископа Восточной Англии (Великобритания) монсеньора Питера Коллинза Папа отмечает, что «глубокое значение этой английской женщины-мистика для христианской традиции доходит до нас из глубины веков, получая всё большее признание и почитание».

По словам Епископа Рима, «её материнское влияние, смиренная анонимность и глубокая богословская проницательность служат ярким напоминанием о том, что вера в любвеобильный Божий промысел и святость жизни находят выражение в щедром служении братьям и сёстрам, испытывающим нужду. Это непреходящие истины, которые лежат в основе не только жизни христианского ученичества, но и самой ткани справедливого и братского общества».

Папа Франциск отмечает великодушную открытость Юлианы, принимавшей всех, кто искал у неё духовного совета и поддержки: «Эта готовность пожертвовать собой ради других особенно необходима как ответ на эндемические проблемы изоляции и одиночества, которые испытывают многие материально богатые страны мира».

Послание Божьего милосердия и сострадания, открытое Юлиане, имеет жизненно важное значение для нашего времени, поясняет Папа Франциск: из её «Откровений о Божественной любви» мы извлекаем драгоценный урок о том, что – несмотря на присутствие зла посреди нас – «всё, что ни есть, будет хорошо».

Святейший Отец возносит молитвы, «чтобы все, кто сталкивается с такими насущными проблемами, как война, несправедливость, экологические катастрофы или духовная нищета, были утешены и укреплены этими непреходящими словами мудрости».

В конце послания Епископ Рима преподаёт апостольское благословение всем участникам юбилейных мероприятий, которые будут проходить в течение всего 2023 года.