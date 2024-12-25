Папа: Юбилеи – драгоценное время для подведения итогов жизни

Накануне открытия Юбилейного 2025 года, посвящённого надежде, Папа Франциск опубликовал сообщение в социальной сети X, напомнив о духовном значении этого периода. 24 декабря в 19 часов торжественно были открыты Святые врата в базилике Св. Петра, а 26 декабря состоится их открытие в римской тюрьме «Ребиббия». Затем будут открыты Святые врата в трёх Папских римских базиликах, а также пройдут паломничества и мероприятия с участием тысяч паломников со всего мира.

«Юбилеи – это драгоценное время для подведения итогов нашей жизни, как индивидуальной, так и общинной. Это также повод для размышлений, духовной собранности и внимательного слушания того, что Святой Дух говорит нам сегодня (Откр 2,7). #Юбилей2025», – написал Епископ Рима.

Программа Святого 2025 года включает множество значимых событий, начиная с рождественского сочельника 24 декабря и открытия Святых врат, и заканчивая завершением Юбилея 6 января 2026 года. Ожидается, что в юбилейных паломничествах, организованных для различных групп, примут участие более 30 миллионов человек, включая работников СМИ, артистов, военных, волонтёров, больных, медицинских работников, монашествующих, священников, диаконов, членов церковных братств, трудящихся, предпринимателей, государственных служащих, детей и молодёжь. Юбилей подростков (25-27 апреля) привлечёт наибольшее число участников, в том числе в связи с канонизацией Карло Акутиса.

24 декабря в 19 часов перед началом рождественской Мессы состоится торжественный обряд открытия Святых врат в Ватикане. Ожидается, что около 30 тысяч паломников соберутся на площади Святого Петра, чтобы наблюдать за церемонией на больших экранах, тогда как другая часть верующих будет находиться внутри базилики. Папа Франциск – спустя двадцать пять лет после св. Иоанна Павла II и девять лет после Чрезвычайного юбилея милосердия (открытого трогательной церемонией в кафедральном соборе Банги) – произнесёт формулу: Haec porta Domini («Вот врата Господа»), на что верующие ответят: Iusti intrabunt in eam («Праведные войдут в них»).

Вселенский характер Святого года подчеркнут букеты цветов, которые Папе преподнесут десять детей из разных стран: Австрии, Южной Кореи, Египта, Филиппин, Индии, Мексики, Нигерии, Самоа, Словакии и Венесуэлы. Первые 54 паломника с пяти континентов пройдут через Святые врата, открытые Папой, чтобы стяжать юбилейную индульгенцию и исповедать веру. Среди их стран происхождения – Китай, Конго, Южная Корея, Эритрея, Иран, Папуа-Новая Гвинея, Самоа, США, Вьетнам.

Согласно булле Папы Франциска, Святой год должен быть посвящён не только юбилейным символам, но и делам заботы и милосердия в отношении самых слабых и уязвимых. Особое место в нём займёт беспрецедентное событие – открытие Святых врат в тюрьме. Папа Франциск объявил об этом в документе Spes non confundit, а архиепископ Рино Физикелла (ответственный за организацию Юбилея) уточнил, что выбор пал на римскую тюрьму Rebibbia Nuovo Complesso. В её стенах в 2015 году Святейший Отец совершил Мессу in Coena Domini в Великий четверг. В этом году, в присутствии заключённых, Папа Бергольо откроет Святые врата «Ребиббии» утром 26 декабря, в праздник святого первомученика Стефана. По словам Епископа Рима, это станет для узников «конкретным знаком духовной близости», «символом, побуждающим смотреть в будущее с надеждой и новым стремлением к достойной жизни».

После торжественных церемоний в базилике Святого Петра и тюрьме «Ребиббия» последует открытие Святых врат в трёх Папских базиликах Рима: Святого Иоанна на Латеранском холме 29 декабря; Санта-Мария-Маджоре 1 января и Святого Павла вне Стен 5 января. Обряды совершат архиереи этих базилик. На протяжении всего года врата останутся открытыми для паломников и будут закрыты к 28 декабря 2025 года.

В следующем году в итальянской столице, помимо традиционных маршрутов к катакомбам и Семи церквям, будут открыты новые паломнические пути веры.



Источник: русская служба Vatican News