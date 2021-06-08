Папа выразил сочувствие канадскому народу

После чтения молитвы Angelus в воскресенье шестого июня Папа упомянул о шокирующей находке: обнаружены останки двухсот пятнадцати детей, учеников индейской школы-интерната в Камлупсе, в канадской провинции Британская Колумбия. Он присоединился к канадским епископам и ко всей Католической Церкви, выразив сочувствие народу Канады, потрясенному шокирующей новостью.

Папа отметил, что это печальное событие с особой остротой напомнило о боли и страданиях прошлого, и призвал политические и религиозные власти Канады «продолжать решительно работать вместе, чтобы пролить свет на это скорбное событие и смиренно вступить на путь примирения и исцеления. Подобные болезненные события являют собой мощный призыв для всех отказаться от модели идеологических колонизаций и идти рука об руку в диалоге, взаимном уважении и признании прав и культурных ценностей всех дочерей и сыновей Канады».

«Вверим Господу души всех детей, погибших в канадских школах-интернатах, и помолимся о понесших утрату семьях и общинах коренных народов», — призвал Святейший Отец.

Массовое захоронение было обнаружено рядом со школой, которая была частью сети, созданной правительством и управляемой Католической Церковью. Школа-интернат для индейцев в Камлупсе действовала с конца 1800-х до конца 1960-х годов, а в 1978 году была окончательно закрыта. Около 150 тысяч детей коренных народов были разлучены со своими семьями и переведены в эти школы, созданные специально для ассимиляции коренных жителей. Дети, которым было запрещено говорить на родном языке, часто подвергались насилию и жестокому обращению.

В заявлении от 31 мая канадские епископы выразили глубокую скорбь и поддержку коренным общинам страны. Этот трагический эпизод добавляет болезненную страницу в историю Канады. Канадская комиссия по установлению истины и примирению выпустила отчет о школах-интернатах более пяти лет назад. В документе объемом почти 4 000 страниц подробно описывается жестокое обращение с детьми-аборигенами в учреждениях, где по меньшей мере 3 200 детей умерли в результате жестокого обращения и отсутствия ухода. Расследование, цель которого — обеспечить сохранность и идентификацию останков, продолжаются при поддержке Папы и канадского правительства.

Источник: Vatican News