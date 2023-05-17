Папа: «ВВП» лежит у истоков бесчеловечной экономики

Папа Франциск написал предисловие к книге «Вкус к переменам. Экологическое преобразование как путь к счастью». Авторы издания – известный итальянский кулинар, активист, агностик Карло Петрини и французский экономист иезуит Гаэль Жиро, колумнист журнала La Civiltà Cattolica.

«Эта книга пробудила во мне вкус надежды, подлинности, будущего», – пишет Папа Франциск: «настоящий вкус к прекрасному и доброму» возникает через критическое повествование о современной глобальной ситуации. Авторы прибегают к «аргументированному и убедительному анализу экономико-продовольственной модели, в которую мы погружены», предоставляя практические рекомендации по заботе об общем благе.

Святейший Отец высоко отзывается о сочетании критического мышления с положительными примерами, предложениями и оптимизмом. Авторы подвергают критике различные аспекты нынешней глобальной экономической модели, и Папа выделяет высказывание своего собрата по Обществу Иисусову: «Я был очень впечатлен тем, как Гаэль Жиро восстановил историю процесса утверждения валового внутреннего продукта (ВВП) в качестве единственного параметра для оценки здоровья экономики нации». Его истоки восходят к эпохе нацизма, а точкой отсчёта была индустрия вооружений. Таким образом, ВВП имеет «военное» происхождение, причём «настолько, что труд женщин-домохозяек никогда не учитывался, ведь их усилия никак не служат войне». Папа Франциск призывает освободиться от «такой экономической перспективы, которая, как представляется, презирает человеческую сторону экономики и приносит её в жертву на алтарь прибыли как абсолютного мерила».

С другой стороны, авторы – вдалеке от пессимизма, сообща, но с разных позиций – ищут условия и факторы, которые обеспечат устойчивое и справедливое развитие для нынешнего и будущих поколений. Сегодняшняя экономика порождает дисбалансы, в том числе климатические и экологические, и ориентируется исключительно на прибыль, безудержно эксплуатируя окружающую среду. «Как можно закрывать дверь перед теми, кто стучится к нам? Ведь на пороге те, кто пострадал от последствий нашего беспорядочного потребления», – задаётся вопросом Папа, отмечая, что к этим злободневным темам он обращался в энциклике Fratelli tutti. Разрушение окружающей среды – это не только самоуничтожение, но и неуважение к Творцу и его чудесному творению.

Папу Франциска поразил ещё один аспект книги: доверие к молодым и будущим поколениям. Во всех регионах мира именно молодёжь требует перемен в отношениях между людьми и с окружающей средой, призывает к новой ответственности. Молодые люди сами искренне и изобретательно проявляют ответственность в выборе товаров и продуктов питания, транспорта и самого образа жизни, поэтому мы можем учиться у них, подчёркивает Святейший Отец:

«Я полагаю, что эта книга – драгоценный дар, ибо она указывает путь и конкретную возможность следовать по нему на индивидуальном, общинном и институциональном уровнях. Экологическое преобразование может стать областью, в которой мы все, как братья и сестры, будем заботиться об общем доме. Используя меньше вещей и всё больше углубляя личные отношения, мы откроем дверь к собственному счастью», – завершает предисловие Папа Франциск.