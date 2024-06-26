Папа вверил заступничеству апостолов мир на земле

В конце общей аудиенции 26 июня на площади Святого Петра Папа Франциск тепло приветствовал тысячи паломников из разных стран и пожелал, чтобы время летнего досуга «послужило не только физическому отдыху, но и духовному обновлению и укреплению отношений с Богом и ближними». Передает русская служба Vatican News.

«Однако сезон отпусков – это также время, когда многие молодые люди впервые обращаются к наркотикам, – сказал Епископ Рима. – Пусть Всемирный день борьбы с наркоманией, который отмечается сегодня, напомнит о необходимости особого внимания к безопасности детей и молодёжи».

Папа Франциск напомнил, что в ближайшую субботу Церковь будет отмечать праздник первоверховных апостолов Петра и Павла, небесных покровителей Рима:

«Следуя их примеру, будьте учениками-миссионерами, свидетельствуя повсюду о великолепии Благой вести. Вверим их заступничеству народы, страдающие от войны, – многострадальную Украину, Палестину, Израиль и Мьянму, дабы вскоре они снова обрели мир. Всем вам моё благословение!»